Фильм по Borderlands от Элая Рота выйдет летом 2024 года ©

У фильма Borderlands появилась новая дата выхода. Теперь фильм должен быть выпущен 9 августа 2024 года, то есть до него еще больше года. Объявление о дате релиза было сделано после того, как сценарист Крейг Мазин подтвердил, что больше не участвует в проекте и не будет сценаристом.

Съемки фильма Borderlands завершились в июне 2021 года, но было несколько пересъемок, которые привели к тому, что фильм отодвинули в будущее.

Помимо оскароносных Джейми Ли Кертис и Кейт Бланшетт, в фильме «Бордерлендс» снимались Джек Блэк в роли Железяки, Ариана Гринблат в роли Крошки Тины, Кевин Харт в роли Роланда и Янина Гаванкар в роли Нокса. Кертис недавно рассказал о фильме, назвав его «довольно дурацким».

Киноверсия основана на одноименном популярном научно-фантастическом шутере, режиссером которого является Эли Рот. Создатель Borderlands Рэнди Питчфорд сказал, что фильм о Borderlands существует в параллельной «Кинематографической вселенной Borderlands», что отделяет его от сюжета игр.