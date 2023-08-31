Borderlands 3 Ultimate Edition выйдет на Switch 6 октября ©

Издатель 2K и разработчик Gearbox Software выпустят Borderlands 3 Ultimate Edition для Switch 6 октября по цене 59,99 долларов, объявили компании.

Borderlands 3 в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК через Steam и Epic Games Store. Версия Switch еще не анонсирована ни издателем 2K, ни разработчиком Gearbox Software.

Borderlands 3 Ultimate Edition — это квинтэссенция Borderlands 3, включающая удостоенную наград базовую игру, все шесть дополнений и полную коллекцию бонусных косметических наборов. Прорывайтесь через множество миров в роли одного из четырех искателей Хранилища — величайшего сокровища — в поисках задир Пограничья, каждый из которых обладает глубокими деревьями навыков, способностями и настройками.

Играйте в одиночку или присоединяйтесь к другу в совместной локальной или онлайн-игре для двух игроков, чтобы сразиться со смертоносными врагами, собрать кучу добычи и спасти свой дом от самых безжалостных лидеров культов в галактике.