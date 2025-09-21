Borderlands 4 дебютировала в Японии тиражом 13 000 копий

Switch 2 лидировала по продажам игровых приставок в Японии с 1 по 7 сентября 2025 года, продав 44 278 устройств, согласно данным Famitsu. В тот же период в Японии дебютировала Borderlands 4, заняв второе место по продажам с 13 029 физическими копиями для PlayStation 5.

В рейтинге игровых приставок PlayStation 5 (включая все версии) была продана тиражом 21 703 устройства, в то время как оригинальное семейство Nintendo Switch было продано 19 049 устройств. В Японии Xbox Series сохранила традиционно скромные продажи: было продано всего 125 консолей, в то время как PlayStation 4 было продано всего 13 экземпляров.

Mario Kart World для Switch 2 продолжает доминировать в продажах игр: за анализируемую неделю было продано 38 026 копий, что достигло впечатляющего совокупного показателя в 1 732 435 экземпляров с момента запуска в июне. Donkey Kong Bananza, также для новой консоли Nintendo, занимает третье место с 10 577 проданными экземплярами.

Продажи Switch 2, выпущенной в 2025 году, в Японии уже превысили отметку в 2 миллиона устройств, достигнув 2 024 761 экземпляра. Между тем, Switch OLED, которая всё ещё доступна, уже разошлась по Японии тиражом в 9 177 360 экземпляров.