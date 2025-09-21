Borderlands 4 дебютировала в Японии тиражом 13 000 копий

Switch 2 лидировала по продажам игровых приставок в Японии с 1 по 7 сентября 2025 года, продав 44 278 устройств, согласно данным Famitsu. В тот же период в Японии дебютировала Borderlands 4, заняв второе место по продажам с 13 029 физическими копиями для PlayStation 5.
В рейтинге игровых приставок PlayStation 5 (включая все версии) была продана тиражом 21 703 устройства, в то время как оригинальное семейство Nintendo Switch было продано 19 049 устройств. В Японии Xbox Series сохранила традиционно скромные продажи: было продано всего 125 консолей, в то время как PlayStation 4 было продано всего 13 экземпляров.
Mario Kart World для Switch 2 продолжает доминировать в продажах игр: за анализируемую неделю было продано 38 026 копий, что достигло впечатляющего совокупного показателя в 1 732 435 экземпляров с момента запуска в июне. Donkey Kong Bananza, также для новой консоли Nintendo, занимает третье место с 10 577 проданными экземплярами.
Продажи Switch 2, выпущенной в 2025 году, в Японии уже превысили отметку в 2 миллиона устройств, достигнув 2 024 761 экземпляра. Между тем, Switch OLED, которая всё ещё доступна, уже разошлась по Японии тиражом в 9 177 360 экземпляров.
Хорошая игра
Ну норм, я уже почти до прошел, на 5070 на ультрах полет отличный, а в fg так вообще почти 180 фпс
Видно кто-то играет игры ради фейковых фпс и оптимизации, всё остальное, да пошло оно к чёрту
Смешно)) наверное с длс ультрапроизводительность и генерация кадров х4)) с таким монитором. Верим абсолютно все)
Видеокадр от генерации в мониторе визуально выглядит точно так же. Какая разница каким способом он сделан. FrameGen это лучшая технология тысячелетия, которая полностью меняет правила гейминга. Теперь людям не обязательно иметь самый топовый ПК, чтобы играть на максимальных настройках графики.
Отличная игра, вот и продается
Японцы в игры не играют. Они покупают игры с фигурками для коллекционирования. Если бы японцы играли в игры, то борда бы дальше первой части не продавалась в японии.
Любят в жопонии всякое гуано