Borderlands 4 12.09.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 242 оценки

Появился полный список достижений и трофеев Borderlands 4

IKarasik IKarasik

Серия Borderlands возвращается впервые с 2019 года — и вместе с ней появляется внушительный список достижений для охотников за трофеями. Borderlands 4, пятая основная часть франшизы, разворачивает события спустя шесть лет после истории Borderlands 3 и переносит игроков на новую планету Кайрос, где главный герой — новый Искатель Хранилищ — поднимает сопротивление против диктатора по прозвищу Хранитель Времени.

Как и всегда в серии, разблокировка всех наград потребует немалых усилий: нужно будет прокачивать уровни, выполнять мировые события, открывать все локации, собирать косметику и даже находить скрытые пасхалки.

Полный список трофеев и достижений Borderlands 4:

Спойлер
  • Crimson Rising — достичь уровня игрока 10.
  • Good Hunter — достичь уровня игрока 30.
  • Master of Death and Dance — достичь уровня игрока 50.
  • Gear Five! — достичь 5 уровня в режиме Ultimate Vault Hunter.
  • The Lookbook is the Cookbook — собрать 60 предметов косметики.
  • Catch-A-Ride — собрать все личные транспортные средства.
  • I Earned This — экипировать легендарное снаряжение во все слоты.
  • Area of Expertise — завершить любую категорию испытаний Gear.
  • Brad Equity — завершить любую категорию испытаний Manufacturer.
  • Ruler of Everything — выполнить все активности.
  • Arena Grande — пройти мировое событие Goredello.
  • Reverse Abduction — пройти мировое событие Airship.
  • Shoot the Moon — пройти мировое событие Creep Impact.
  • Freelance, but Not for Free — выполнить 80 контрактов.
  • Unfaded — открыть все карты региона The Fadefields.
  • The Mountain Provides — открыть все карты региона Terminus Range.
  • Churn the Burn — открыть все карты региона Carcadia Burn.
  • Useful Citizen — открыть все карты региона Dominion City.
  • Pop Out — победить мирового босса.
  • Nothing Left to Guard — победить всех Стражей в Primordial Vaults.
  • Widely Beloved Mascot — выполнить все миссии Клэптрэпа.
  • Grassroots Campaigner — выполнить все побочные миссии.
  • Pale Blueberry Dot — выполнить все миссии Outbounder.
  • Who’s the Boss? — выполнить все миссии Auger.
  • Mole Money, Mole Problems — выполнить все миссии Electi.
  • False Idolator — пройти сюжетное задание «Rush the Gate».
  • As If Moved by an Occult Hand — пройти сюжетное задание «His Vile Sanctum».
  • Long Live the Queen — пройти сюжетное задание «Her Flaming Vision».
  • Howling on the Moon — пройти сюжетное задание «Another Day. Another Universe».
  • Everything Breaks — пройти сюжетное задание «The Timekeeper’s Order».
  • Glucose Guardian — оставить чаевые Мокси.
  • Cut That Out — найти картонную фигуру доктора Патрисии Таннис.
  • All Things Vend — доставить содержимое Легендарного торгового автомата.
  • Rift Incompatible — найти последнее место упокоения Oddman.
  • Guac is Extra — найти Дэйва Буррито.

Всего в Borderlands 4 доступно 35 достижений и трофеев, и хотя список нельзя назвать самым длинным, каждое задание предполагает серьёзное вложение времени — от исследования мира до выполнения контрактов и охоты за секретами.

