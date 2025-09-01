Появился полный список достижений и трофеев Borderlands 4

Серия Borderlands возвращается впервые с 2019 года — и вместе с ней появляется внушительный список достижений для охотников за трофеями. Borderlands 4, пятая основная часть франшизы, разворачивает события спустя шесть лет после истории Borderlands 3 и переносит игроков на новую планету Кайрос, где главный герой — новый Искатель Хранилищ — поднимает сопротивление против диктатора по прозвищу Хранитель Времени.
Как и всегда в серии, разблокировка всех наград потребует немалых усилий: нужно будет прокачивать уровни, выполнять мировые события, открывать все локации, собирать косметику и даже находить скрытые пасхалки.
Полный список трофеев и достижений Borderlands 4:
- Crimson Rising — достичь уровня игрока 10.
- Good Hunter — достичь уровня игрока 30.
- Master of Death and Dance — достичь уровня игрока 50.
- Gear Five! — достичь 5 уровня в режиме Ultimate Vault Hunter.
- The Lookbook is the Cookbook — собрать 60 предметов косметики.
- Catch-A-Ride — собрать все личные транспортные средства.
- I Earned This — экипировать легендарное снаряжение во все слоты.
- Area of Expertise — завершить любую категорию испытаний Gear.
- Brad Equity — завершить любую категорию испытаний Manufacturer.
- Ruler of Everything — выполнить все активности.
- Arena Grande — пройти мировое событие Goredello.
- Reverse Abduction — пройти мировое событие Airship.
- Shoot the Moon — пройти мировое событие Creep Impact.
- Freelance, but Not for Free — выполнить 80 контрактов.
- Unfaded — открыть все карты региона The Fadefields.
- The Mountain Provides — открыть все карты региона Terminus Range.
- Churn the Burn — открыть все карты региона Carcadia Burn.
- Useful Citizen — открыть все карты региона Dominion City.
- Pop Out — победить мирового босса.
- Nothing Left to Guard — победить всех Стражей в Primordial Vaults.
- Widely Beloved Mascot — выполнить все миссии Клэптрэпа.
- Grassroots Campaigner — выполнить все побочные миссии.
- Pale Blueberry Dot — выполнить все миссии Outbounder.
- Who’s the Boss? — выполнить все миссии Auger.
- Mole Money, Mole Problems — выполнить все миссии Electi.
- False Idolator — пройти сюжетное задание «Rush the Gate».
- As If Moved by an Occult Hand — пройти сюжетное задание «His Vile Sanctum».
- Long Live the Queen — пройти сюжетное задание «Her Flaming Vision».
- Howling on the Moon — пройти сюжетное задание «Another Day. Another Universe».
- Everything Breaks — пройти сюжетное задание «The Timekeeper’s Order».
- Glucose Guardian — оставить чаевые Мокси.
- Cut That Out — найти картонную фигуру доктора Патрисии Таннис.
- All Things Vend — доставить содержимое Легендарного торгового автомата.
- Rift Incompatible — найти последнее место упокоения Oddman.
- Guac is Extra — найти Дэйва Буррито.
Всего в Borderlands 4 доступно 35 достижений и трофеев, и хотя список нельзя назвать самым длинным, каждое задание предполагает серьёзное вложение времени — от исследования мира до выполнения контрактов и охоты за секретами.