Появился полный список достижений и трофеев Borderlands 4

Серия Borderlands возвращается впервые с 2019 года — и вместе с ней появляется внушительный список достижений для охотников за трофеями. Borderlands 4, пятая основная часть франшизы, разворачивает события спустя шесть лет после истории Borderlands 3 и переносит игроков на новую планету Кайрос, где главный герой — новый Искатель Хранилищ — поднимает сопротивление против диктатора по прозвищу Хранитель Времени.

Как и всегда в серии, разблокировка всех наград потребует немалых усилий: нужно будет прокачивать уровни, выполнять мировые события, открывать все локации, собирать косметику и даже находить скрытые пасхалки.

Полный список трофеев и достижений Borderlands 4:

Спойлер

Crimson Rising — достичь уровня игрока 10.

— достичь уровня игрока 10. Good Hunter — достичь уровня игрока 30.

— достичь уровня игрока 30. Master of Death and Dance — достичь уровня игрока 50.

— достичь уровня игрока 50. Gear Five! — достичь 5 уровня в режиме Ultimate Vault Hunter.

— достичь 5 уровня в режиме Ultimate Vault Hunter. The Lookbook is the Cookbook — собрать 60 предметов косметики.

— собрать 60 предметов косметики. Catch-A-Ride — собрать все личные транспортные средства.

— собрать все личные транспортные средства. I Earned This — экипировать легендарное снаряжение во все слоты.

— экипировать легендарное снаряжение во все слоты. Area of Expertise — завершить любую категорию испытаний Gear.

— завершить любую категорию испытаний Gear. Brad Equity — завершить любую категорию испытаний Manufacturer.

— завершить любую категорию испытаний Manufacturer. Ruler of Everything — выполнить все активности.

— выполнить все активности. Arena Grande — пройти мировое событие Goredello.

— пройти мировое событие Goredello. Reverse Abduction — пройти мировое событие Airship.

— пройти мировое событие Airship. Shoot the Moon — пройти мировое событие Creep Impact.

— пройти мировое событие Creep Impact. Freelance, but Not for Free — выполнить 80 контрактов.

— выполнить 80 контрактов. Unfaded — открыть все карты региона The Fadefields.

— открыть все карты региона The Fadefields. The Mountain Provides — открыть все карты региона Terminus Range.

— открыть все карты региона Terminus Range. Churn the Burn — открыть все карты региона Carcadia Burn.

— открыть все карты региона Carcadia Burn. Useful Citizen — открыть все карты региона Dominion City.

— открыть все карты региона Dominion City. Pop Out — победить мирового босса.

— победить мирового босса. Nothing Left to Guard — победить всех Стражей в Primordial Vaults.

— победить всех Стражей в Primordial Vaults. Widely Beloved Mascot — выполнить все миссии Клэптрэпа.

— выполнить все миссии Клэптрэпа. Grassroots Campaigner — выполнить все побочные миссии.

— выполнить все побочные миссии. Pale Blueberry Dot — выполнить все миссии Outbounder.

— выполнить все миссии Outbounder. Who’s the Boss? — выполнить все миссии Auger.

— выполнить все миссии Auger. Mole Money, Mole Problems — выполнить все миссии Electi.

— выполнить все миссии Electi. False Idolator — пройти сюжетное задание «Rush the Gate».

— пройти сюжетное задание «Rush the Gate». As If Moved by an Occult Hand — пройти сюжетное задание «His Vile Sanctum».

— пройти сюжетное задание «His Vile Sanctum». Long Live the Queen — пройти сюжетное задание «Her Flaming Vision».

— пройти сюжетное задание «Her Flaming Vision». Howling on the Moon — пройти сюжетное задание «Another Day. Another Universe».

— пройти сюжетное задание «Another Day. Another Universe». Everything Breaks — пройти сюжетное задание «The Timekeeper’s Order».

— пройти сюжетное задание «The Timekeeper’s Order». Glucose Guardian — оставить чаевые Мокси.

— оставить чаевые Мокси. Cut That Out — найти картонную фигуру доктора Патрисии Таннис.

— найти картонную фигуру доктора Патрисии Таннис. All Things Vend — доставить содержимое Легендарного торгового автомата.

— доставить содержимое Легендарного торгового автомата. Rift Incompatible — найти последнее место упокоения Oddman.

— найти последнее место упокоения Oddman. Guac is Extra — найти Дэйва Буррито.

Всего в Borderlands 4 доступно 35 достижений и трофеев, и хотя список нельзя назвать самым длинным, каждое задание предполагает серьёзное вложение времени — от исследования мира до выполнения контрактов и охоты за секретами.