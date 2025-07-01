В Borderlands 4 появится слайдер громкости Железяки

Borderlands 4 включает слайдер, который позволяет уменьшить громкость — или полностью отключить — вашего любимого (или ненавистного) компаньона Железяки.

Робот-компаньон присутствует во франшизе Borderlands с момента ее начала в 2009 году, и вы даже можете играть за него в Borderlands: The Pre-Sequel 2014 года. По сути, он выступает в качестве вашего проводника и талисмана. Однако для некоторых он может быть раздражающим, поэтому, вероятно, разработчики Gearbox ввели настройку, позволяющую вам уменьшить громкость его голоса или просто полностью отключить его.

«Я написал несколько строк специально для этой функции, и она включает, возможно, самую глупую и нишевую ссылку на определённый ужасный акцент в определённом классическом immersive sim», — сказал нарративный директор Borderlands 4 Сэм Уинклер в сообщении в социальных сетях, отвечая стримеру и партнеру 2K Чадли, который сообщил, что есть аудиослайдер, посвящённый голосу Железяки.