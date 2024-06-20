Многопользовательский тактический космический шутер Boundary никогда не выйдет из раннего доступа

Многопользовательский космический шутер Boundary официально мёртв. Об этом сообщает компания Skystone Games, которая заявила, что разработчики прекратили все работы над игрой.

В течение последних нескольких месяцев наблюдались значительные задержки и заметное отсутствие обновлений контента для Boundary. Несмотря на все наши усилия и поддержку, разработчик не смог предоставить необходимые обновления и улучшения, чтобы игра продолжала развиваться. Это привело к растущему беспокойству в нашем сообществе, и мы разделяем ваше разочарование. Начиная с конца июня разработчик вернёт себе права на издание Boundary. К сожалению, разработчик принял непростое решение прекратить все услуги для игры вместо того, чтобы продолжать её в текущем состоянии.

В Boundary игрокам предстояло сыграть роль тяжеловооруженного астронавта в космосе, участвующего в ожесточенных перестрелках в невесомости. В игре были полностью настраиваемые боекомплекты, виды оружия и патронов. Кроме того, в игре были 6 классов астронавтов, которые можно было выбрать в различных игровых режимах.

Surgical Scalpels официально анонсировала Boundary в 2019 году для PS4 и PC. Затем, в апреле 2023 года, Skystone Games выпустила её в раннем доступе Steam. У игры смешанные общие отзывы, однако последние рецензии в подавляющем большинстве отрицательные.