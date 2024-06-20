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Boundary 13.04.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Космос, Научная фантастика , Виртуальная реальность
6.3 44 оценки

Многопользовательский тактический космический шутер Boundary никогда не выйдет из раннего доступа

butcher69
Новости

Многопользовательский космический шутер Boundary официально мёртв. Об этом сообщает компания Skystone Games, которая заявила, что разработчики прекратили все работы над игрой.

В течение последних нескольких месяцев наблюдались значительные задержки и заметное отсутствие обновлений контента для Boundary. Несмотря на все наши усилия и поддержку, разработчик не смог предоставить необходимые обновления и улучшения, чтобы игра продолжала развиваться. Это привело к растущему беспокойству в нашем сообществе, и мы разделяем ваше разочарование. Начиная с конца июня разработчик вернёт себе права на издание Boundary. К сожалению, разработчик принял непростое решение прекратить все услуги для игры вместо того, чтобы продолжать её в текущем состоянии.

В Boundary игрокам предстояло сыграть роль тяжеловооруженного астронавта в космосе, участвующего в ожесточенных перестрелках в невесомости. В игре были полностью настраиваемые боекомплекты, виды оружия и патронов. Кроме того, в игре были 6 классов астронавтов, которые можно было выбрать в различных игровых режимах.

Surgical Scalpels официально анонсировала Boundary в 2019 году для PS4 и PC. Затем, в апреле 2023 года, Skystone Games выпустила её в раннем доступе Steam. У игры смешанные общие отзывы, однако последние рецензии в подавляющем большинстве отрицательные.

8
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Гемор

Все что нужно знать, покупая ранний доступ к играм, то что игра из этого раннего доступа может вообще никогда не выйти.

7
shit again

Это без учёта игр года, таких как Baldur gate 3 и Hades

-9
Slow Slade Snow Snake

можно убрать игру из раннего доступа, но нельзя убрать ранний доступ из игры

0
JustA_NiceGuy

Как например Deadside. Её так долго делают и самое забавное, что раз в пару месяцев Вайп всего. И спрашивается, зачем вообще в это играть. Какой смысл строить, чтобы потом тебе всё это снесли по нулям.

0
bysaturn

Эти клоуны могли бы пойти по пути ф2п тогда уж. Набрили народ что называется.

2
Пользователь ВКонтакте

Это и изначально было понятно. Вся фишка игры - перемещение в пространстве, в любом направлении.

Больше ничего там не было. СОВСЕМ. // Андрей Бабиченко

1
BAZKIN

Помянем

0