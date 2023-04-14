Создатель подземелий BQM - BlockQuest Maker Remastered выходит 15 апреля ©

Создатель подземелий-песочниц BQM - BlockQuest Maker Remastered будет выпущена для ПК в Steam 15 апреля, объявил разработчик Wonderland Kazakiri. BQM — BlockQuest Maker Remastered — это обновленная версия BQM — BlockQuest Maker, впервые выпущенная 27 июля 2018 года.

Версия Remastered включает в себя все части из двух загружаемых материалов игры: «Эра самураев» и «Кибер век».

BQM, создатель подземелий, где вы можете создавать оригинальные лабиринты и играть в них, вернулся с новой и улучшенной графикой! Теперь вы можете превратить свои идеи в игровые подземелья, как в ролевых головоломках, без необходимости каких-либо сложных знаний.

Есть так много элементов, которые вы можете использовать. Переключатели, двери, NPC, валютные системы и многое другое. В игре есть несколько готовых подземелий с испытаниями, и, конечно же, вы можете играть в подземельях, созданных людьми со всего мира, а также позволить им играть в свои собственные. Вам не нужно уметь писать код — даже самые сложные системы легко реализовать.