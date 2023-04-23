Первые 15 минут фэнтезийного приключения Bramble: The Mountain King ©

Несколько месяцев назад издатель Merge Games и разработчик Dimfrost Studios сообщили, что предстоящее мрачное фэнтезийного приключение Bramble: The Mountain King выйдет 27 апреля 2023 года. А на днях канал IGN опубликовал первые 15 минут, в которых мы видим как главный герой Олле просыпается один в своем доме и идет искать собственную сестру.

Bramble: The Mountain King опирается на могущественных существ и богатые предания скандинавских мифов, чтобы создать уникальную историю о мужестве одного мальчика перед лицом зловещих существ и безумной тьмы.

Возьмите на себя роль Олле, юного, но храброго мальчика, призванного судьбой в приключение по тревожным, но потрясающим окрестностям Брамбла, чтобы спасти свою сестру из лап чудовищ.