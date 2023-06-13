Brawlhalla 03.11.2015
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Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с культовой Halo

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Gutsz
Новости

Разработчики из студии Blue Mammoth Games и Ubisoft приготовили весьма неожиданный сюрприз для поклонников Brawlhalla. В популярном условно-бесплатном файтинге совсем скоро проведут кроссовер со знаменитой серией шутеров Halo, результатом чего станут новые играбельные персонаж. Игроки могут ознакомиться с новыми бойцами Brawlhalla в специальном трейлере игры.

Как сообщается, новым героем Brawlhalla станет Мастер Чиф, главный герой из серии Halo. Вместе с ним в файтинге появится Арбитр. Каждый из них будет использовать уникальное оружие и комбинацию приемов, характерные для их персонажей. Больше об особенностях новых бойцов обещают рассказать уже в скором времени.

Brawlhalla уже доступна бесплатно на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch и мобильных устройствах. Обновление с появлением Мастера Чифа и Арбитра и Halo обещает выйти в следующем месяце — 12 июля.

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