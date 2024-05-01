Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с Star Wars и обновление 8.08

Наконец-то ситхи предстанут перед джедаями, наконец-то они отомстят! Представляем свирепого ученика Дарта Сидиуса — Дарта Мола, который присоединяется к Brawlhalla в качестве мифического кроссовера! Он приезжает как раз вовремя, чтобы отпраздновать 4 мая.



Этот наполненный яростью Лорд Ситхов оснащен специальными фирменными эффектами, уникальной анимацией блокировки, выделенным местом для состава и своим характерным световым мечом!



Обновление 8.08 также содержит новые функции, новые эффекты Clash, Виви, которую теперь можно разблокировать всего за 5400 золотых, режим стримера, улучшения игры и исправления ошибок!

Грозный ученик ситхов Дарт Мол теперь в «Бравлхолле» в виде мифического кроссовера! Он присоединяется к постоянно расширяющимся рядам, в которые входят Энакин Скайуокер, Асока Тано, Дарт Вейдер и его заклятый враг Оби-Ван Кеноби.



Помимо всего этого, обратите внимание на R2-D2 Sidekick, 2 новых аватара на тему ситхов (ни больше, ни меньше) и 4 новых скина Emoji! Найдите все эти и другие предметы из «Звездных войн» в Малгалле, следуя за скрещенными световыми мечами.



Войдите в систему в любой момент во время мероприятия, чтобы получить бесплатную награду за титул «Лорд ситхов».



В «Brawlhalla» Дарт Мол отражает способности Хаттори. Все предметы, посвященные «Звездным войнам», останутся в Малгалле после окончания мероприятия.

С участием:

Дарт Мол:

Мстительный ученик-ситх со смертоносным и ловким боевым стилем.

Отражает способности Хаттори (Меч/Копье).

Дарт Мол владеет своим устрашающим двуклинковым световым мечом и сражается с угрожающей яростью. Этот датомирский забрак — грозный противник.

«Наконец-то мы откроемся джедаям…»

Энакин Скайуокер:

Сострадательный, но безрассудный рыцарь-джедай, которого считали предсказанным Избранным.

Отражает способности Эцио (Меч/Сфера)

Энакин сражается, используя свои непревзойденные навыки владения световым мечом и пульт для обучения джедаев. Его нетрадиционный стиль боя позволяет ему одержать верх в Большом Турнире!

«Здесь начинается веселье!»

Оби-Ван Кеноби:

Легендарный мастер-джедай, благородный и одаренный в Силе.

Отражает способности Вэла (Меч/Рукавицы)

Спокойный и умелый «Переговорщик» использует свой стойкий стиль боя на световых мечах, свою связь с Силой и рукавицы клоновой брони генерала Республики в «Бравлхолле».

«Так нецивилизованно…»

Асока Тано:

Когда-то падаван, теперь изгой, который помогает нуждающимся несмотря ни на что.

Отражает способности Асури (Меч/Катары)

Асока Тано сражается в Валгалле, используя свой уникальный акробатический стиль боя. Она использует как одиночный световой меч, так и двойные световые мечи катана и шото.

Включает специальную анимацию легких атак Катар для ее уникального обратного хвата светового меча!

«В моей жизни, когда ты находишь людей, которым нужна твоя помощь, ты помогаешь им, несмотря ни на что».

Дарт Вейдер:

Темный лорд ситхов, которому поручено выследить джедаев.

Отражает способности Эцио (Меч/Сфера)

Вейдер сражается, используя свое непревзойденное мастерство владения световым мечом и жестокое владение темной стороной Силы.

Совершенно новая анимация плаща!

«Ты не знаешь силу темной стороны».

Помощник:

Р2-Д2:

Гениальный дроид-астромеханик и верный друг.

Аватары:

Ситхи:

Древний орден обладателей Силы, приверженный темной стороне.

Дарт Мол:

«Наконец-то мы отомстим».

Также представлены:

Орден джедаев

Галактическая Республика

Джедаи против Ситхов

Взял

Эмодзи:

Дарт Мол Ярость:

КЕНОБИИИИ!!!!

Оби-Ван Фейспалм:

«Энакин…»

501-й солдат-клон WP:

«Хорошо сыграно, командир!»

Боевой дроид показывает палец вверх:

«Роджер Роджер!»

Также представлены:

Энакин думаю.

Оби-Ван Волна.

Асока Дж.Г.

Вейдер опускает большой палец вниз.

C-3PO Пот.

Эмоция:

Силовая левитация.

«Сконцентрируйся… почувствуй Силу вокруг себя».

Успокойте свой разум и подключитесь к Силе, чтобы поднять в воздух несколько камней!

Скины оружия:

Асгардские световые мечи, созданные по образцу элегантного оружия более цивилизованной эпохи, включают в себя специальные смены эффектов легкой атаки, звуковые замены и анимацию поднятия. Доступно для меча, копья и катара!

Событие Brawlhalla Star Wars™ также включает в себя:

Награда за звание «Лорд ситхов» за вход в систему во время События.

Новая карта: Генератор энергии Тида

Новый игровой режим «Потасовка недели»: «Потасовка судеб»

Новая тема Splash и пользовательского интерфейса.

Оригинальное главное меню, выбор персонажа и музыкальная тема победы.

Ежедневный бонус за вход в размере 250 золотых, чтобы отпраздновать это событие «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»!

Сражайтесь вместе, как Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби, в роковой дуэли против Дарта Мола! Этот ученик ситхов хорошо обучен искусству джедая, поэтому вам придется сражаться синхронно, как мастер и падаван, чтобы победить его.

2 на 1 – бой против бота «выбранной» сложности Дарта Мола!

Новая карта электрогенератора Тида

Выбейте 3 акции Ученика Ситха, чтобы выиграть!

Mallhalla Легенда: Виви теперь можно разблокировать по сниженной цене — 5400 золотых!

Новый сезонный рейтинговый режим — рейтинговый вычеркивание 2 на 2

Впервые мы чередуем игровые режимы, доступные в сезонной рейтинговой очереди! После 1 стандартного командного боя 3 на 3 борьба за славу и место среди валхалльцев продолжается в рейтинговом режиме 2 на 2 Strikeout!

Встаньте в очередь в одиночку или с товарищем по команде и выберите 3 своих лучших легенд, чтобы сразиться с вражеским дуэтом. Поменяйте местами легенды с каждой из трех ваших акций, но будьте осторожны, чтобы не потерять их все. Нокаутируйте всех 6 легенд вражеской команды и одержите победу!

Награды уровня учетной записи:

Представляем новые уникальные награды за повышение уровня вашей легенды выше 20-го уровня! За вашу преданность игре за любимых легенд мы добавили новую награду на 50-м уровне.

Получите «Прозвище» Легенды в качестве титула, который можно носить в совершенно новом характерном темно-синем цвете!

Например: повысьте уровень Бӧдвара до 50-го уровня и получите титул «Непокоренный викинг».

Если вы ранее повысили уровень легенды до 50 или выше, вам нужно будет сыграть матч с этой легендой, чтобы разблокировать ее титул.

Режим стримера:

В меню «Системные настройки» мы добавили новую настройку «Режим стримера» под ползунками громкости музыки и звука. Это позволяет игрокам отключать музыку, защищенную авторским правом, в игре.

Новые визуальные и звуковые эффекты Clash:

Когда игрок и его противник атакуют друг друга одновременно, появляется несколько новых визуальных и звуковых эффектов «столкновения» в зависимости от экипированного оружия, времени и силы удара. Функциональных изменений в том, как «столкновение» всегда работало в основных очередях, не произошло, но мы надеемся, что это изменение сделает визуальные и звуковые эффекты более четкими и заметными.

Новый режим выбора карты: выбор лидера!

В этом режиме выбора карты текущий лидер лобби может выбрать, на какой карте играть.

Игровые изменения:

Пользовательский интерфейс:

Новый пользовательский интерфейс «Эпического скина оружия» в Малгалле.

Значки матчей игроков в правом верхнем углу интерфейса теперь отображают цвета их команд и/или смену цветов. Особенно полезно для скинов с менее заметными заменами цветов.

Портреты Чела и Хугина теперь появляются для их «альтернативных» скинов, а также для их «базовых» скинов.

Локализация:

Обновлена ​​португальская локализация бластеров Виви «Зачарованные, я уверен», сапог «Aú Sem Mão» и скина «Grã-mestra Batista».

Исправление ошибок:

Искусство и анимация:

Тай Лунг и Хеллбой теперь всегда отображают правильные рукавицы на правильной руке.

Исправлена ​​графическая ошибка, из-за которой некоторые анимированные наконечники копий не анимировались должным образом.

Скорректирована анимация выбора персонажа Севена, чтобы она лучше работала с более широким разнообразием типов скинов оружия-копья.

Геймплей:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой во время некоторых атак можно было выполнять цепное уклонение, что также отменяло анимацию атаки.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой нельзя было просмотреть повторы после первого экрана. (Мобильный)

UX:

Группы сватовства больше не позволяют зрителям быть лидерами.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой вариант не всегда был правильным при просмотре настроек очередей подбора игроков.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой циклическая анимация воспроизводилась дольше, чем следовало бы, при прокрутке повторов.

Локализация:

Исправлена ​​ошибка, из-за которой звания «Адепт» и «Ветеран» 32-го рейтингового сезона менялись местами.

Исправлено правописание слова «Синсекай» в Red Raptor's Lore (на английском языке).

«Легенды» в истории Тески написаны с заглавной буквы (на английском языке).

В ротацию бесплатных легенд на этой неделе входят: Тэтч, Кросс, Рагнир, Лин Фей, Эцио, Теска, Мунин, Скарлет и Аркадия!