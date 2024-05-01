Бесплатный файтинг Brawlhalla получит кроссовер с Star Wars и обновление 8.08

Наконец-то ситхи предстанут перед джедаями, наконец-то они отомстят! Представляем свирепого ученика Дарта Сидиуса — Дарта Мола, который присоединяется к Brawlhalla в качестве мифического кроссовера! Он приезжает как раз вовремя, чтобы отпраздновать 4 мая.
Этот наполненный яростью Лорд Ситхов оснащен специальными фирменными эффектами, уникальной анимацией блокировки, выделенным местом для состава и своим характерным световым мечом!
Обновление 8.08 также содержит новые функции, новые эффекты Clash, Виви, которую теперь можно разблокировать всего за 5400 золотых, режим стримера, улучшения игры и исправления ошибок!
Грозный ученик ситхов Дарт Мол теперь в «Бравлхолле» в виде мифического кроссовера! Он присоединяется к постоянно расширяющимся рядам, в которые входят Энакин Скайуокер, Асока Тано, Дарт Вейдер и его заклятый враг Оби-Ван Кеноби.
Помимо всего этого, обратите внимание на R2-D2 Sidekick, 2 новых аватара на тему ситхов (ни больше, ни меньше) и 4 новых скина Emoji! Найдите все эти и другие предметы из «Звездных войн» в Малгалле, следуя за скрещенными световыми мечами.
Войдите в систему в любой момент во время мероприятия, чтобы получить бесплатную награду за титул «Лорд ситхов».
В «Brawlhalla» Дарт Мол отражает способности Хаттори. Все предметы, посвященные «Звездным войнам», останутся в Малгалле после окончания мероприятия.
С участием:
Дарт Мол:
- Мстительный ученик-ситх со смертоносным и ловким боевым стилем.
- Отражает способности Хаттори (Меч/Копье).
- Дарт Мол владеет своим устрашающим двуклинковым световым мечом и сражается с угрожающей яростью. Этот датомирский забрак — грозный противник.
- «Наконец-то мы откроемся джедаям…»
Энакин Скайуокер:
- Сострадательный, но безрассудный рыцарь-джедай, которого считали предсказанным Избранным.
- Отражает способности Эцио (Меч/Сфера)
- Энакин сражается, используя свои непревзойденные навыки владения световым мечом и пульт для обучения джедаев. Его нетрадиционный стиль боя позволяет ему одержать верх в Большом Турнире!
- «Здесь начинается веселье!»
Оби-Ван Кеноби:
- Легендарный мастер-джедай, благородный и одаренный в Силе.
- Отражает способности Вэла (Меч/Рукавицы)
- Спокойный и умелый «Переговорщик» использует свой стойкий стиль боя на световых мечах, свою связь с Силой и рукавицы клоновой брони генерала Республики в «Бравлхолле».
- «Так нецивилизованно…»
Асока Тано:
- Когда-то падаван, теперь изгой, который помогает нуждающимся несмотря ни на что.
- Отражает способности Асури (Меч/Катары)
- Асока Тано сражается в Валгалле, используя свой уникальный акробатический стиль боя. Она использует как одиночный световой меч, так и двойные световые мечи катана и шото.
- Включает специальную анимацию легких атак Катар для ее уникального обратного хвата светового меча!
- «В моей жизни, когда ты находишь людей, которым нужна твоя помощь, ты помогаешь им, несмотря ни на что».
Дарт Вейдер:
- Темный лорд ситхов, которому поручено выследить джедаев.
- Отражает способности Эцио (Меч/Сфера)
- Вейдер сражается, используя свое непревзойденное мастерство владения световым мечом и жестокое владение темной стороной Силы.
- Совершенно новая анимация плаща!
- «Ты не знаешь силу темной стороны».
Помощник:
Р2-Д2:
- Гениальный дроид-астромеханик и верный друг.
Аватары:
Ситхи:
- Древний орден обладателей Силы, приверженный темной стороне.
Дарт Мол:
- «Наконец-то мы отомстим».
Также представлены:
- Орден джедаев
- Галактическая Республика
- Джедаи против Ситхов
- Взял
Эмодзи:
Дарт Мол Ярость:
- КЕНОБИИИИ!!!!
Оби-Ван Фейспалм:
- «Энакин…»
501-й солдат-клон WP:
- «Хорошо сыграно, командир!»
Боевой дроид показывает палец вверх:
- «Роджер Роджер!»
Также представлены:
- Энакин думаю.
- Оби-Ван Волна.
- Асока Дж.Г.
- Вейдер опускает большой палец вниз.
- C-3PO Пот.
Эмоция:
Силовая левитация.
- «Сконцентрируйся… почувствуй Силу вокруг себя».
- Успокойте свой разум и подключитесь к Силе, чтобы поднять в воздух несколько камней!
Скины оружия:
Асгардские световые мечи, созданные по образцу элегантного оружия более цивилизованной эпохи, включают в себя специальные смены эффектов легкой атаки, звуковые замены и анимацию поднятия. Доступно для меча, копья и катара!
Событие Brawlhalla Star Wars™ также включает в себя:
- Награда за звание «Лорд ситхов» за вход в систему во время События.
- Новая карта: Генератор энергии Тида
- Новый игровой режим «Потасовка недели»: «Потасовка судеб»
- Новая тема Splash и пользовательского интерфейса.
- Оригинальное главное меню, выбор персонажа и музыкальная тема победы.
- Ежедневный бонус за вход в размере 250 золотых, чтобы отпраздновать это событие «ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»!
Сражайтесь вместе, как Квай-Гон Джинн и Оби-Ван Кеноби, в роковой дуэли против Дарта Мола! Этот ученик ситхов хорошо обучен искусству джедая, поэтому вам придется сражаться синхронно, как мастер и падаван, чтобы победить его.
- 2 на 1 – бой против бота «выбранной» сложности Дарта Мола!
- Новая карта электрогенератора Тида
- Выбейте 3 акции Ученика Ситха, чтобы выиграть!
Mallhalla Легенда: Виви теперь можно разблокировать по сниженной цене — 5400 золотых!
Новый сезонный рейтинговый режим — рейтинговый вычеркивание 2 на 2
Впервые мы чередуем игровые режимы, доступные в сезонной рейтинговой очереди! После 1 стандартного командного боя 3 на 3 борьба за славу и место среди валхалльцев продолжается в рейтинговом режиме 2 на 2 Strikeout!
Встаньте в очередь в одиночку или с товарищем по команде и выберите 3 своих лучших легенд, чтобы сразиться с вражеским дуэтом. Поменяйте местами легенды с каждой из трех ваших акций, но будьте осторожны, чтобы не потерять их все. Нокаутируйте всех 6 легенд вражеской команды и одержите победу!
Награды уровня учетной записи:
Представляем новые уникальные награды за повышение уровня вашей легенды выше 20-го уровня! За вашу преданность игре за любимых легенд мы добавили новую награду на 50-м уровне.
- Получите «Прозвище» Легенды в качестве титула, который можно носить в совершенно новом характерном темно-синем цвете!
- Например: повысьте уровень Бӧдвара до 50-го уровня и получите титул «Непокоренный викинг».
- Если вы ранее повысили уровень легенды до 50 или выше, вам нужно будет сыграть матч с этой легендой, чтобы разблокировать ее титул.
Режим стримера:
В меню «Системные настройки» мы добавили новую настройку «Режим стримера» под ползунками громкости музыки и звука. Это позволяет игрокам отключать музыку, защищенную авторским правом, в игре.
Новые визуальные и звуковые эффекты Clash:
Когда игрок и его противник атакуют друг друга одновременно, появляется несколько новых визуальных и звуковых эффектов «столкновения» в зависимости от экипированного оружия, времени и силы удара. Функциональных изменений в том, как «столкновение» всегда работало в основных очередях, не произошло, но мы надеемся, что это изменение сделает визуальные и звуковые эффекты более четкими и заметными.
Новый режим выбора карты: выбор лидера!
В этом режиме выбора карты текущий лидер лобби может выбрать, на какой карте играть.
Игровые изменения:
Пользовательский интерфейс:
- Новый пользовательский интерфейс «Эпического скина оружия» в Малгалле.
- Значки матчей игроков в правом верхнем углу интерфейса теперь отображают цвета их команд и/или смену цветов. Особенно полезно для скинов с менее заметными заменами цветов.
- Портреты Чела и Хугина теперь появляются для их «альтернативных» скинов, а также для их «базовых» скинов.
Локализация:
- Обновлена португальская локализация бластеров Виви «Зачарованные, я уверен», сапог «Aú Sem Mão» и скина «Grã-mestra Batista».
Исправление ошибок:
Искусство и анимация:
- Тай Лунг и Хеллбой теперь всегда отображают правильные рукавицы на правильной руке.
- Исправлена графическая ошибка, из-за которой некоторые анимированные наконечники копий не анимировались должным образом.
- Скорректирована анимация выбора персонажа Севена, чтобы она лучше работала с более широким разнообразием типов скинов оружия-копья.
Геймплей:
- Исправлена ошибка, из-за которой во время некоторых атак можно было выполнять цепное уклонение, что также отменяло анимацию атаки.
- Исправлена ошибка, из-за которой нельзя было просмотреть повторы после первого экрана. (Мобильный)
UX:
- Группы сватовства больше не позволяют зрителям быть лидерами.
- Исправлена ошибка, из-за которой вариант не всегда был правильным при просмотре настроек очередей подбора игроков.
- Исправлена ошибка, из-за которой циклическая анимация воспроизводилась дольше, чем следовало бы, при прокрутке повторов.
Локализация:
- Исправлена ошибка, из-за которой звания «Адепт» и «Ветеран» 32-го рейтингового сезона менялись местами.
- Исправлено правописание слова «Синсекай» в Red Raptor's Lore (на английском языке).
- «Легенды» в истории Тески написаны с заглавной буквы (на английском языке).
В ротацию бесплатных легенд на этой неделе входят: Тэтч, Кросс, Рагнир, Лин Фей, Эцио, Теска, Мунин, Скарлет и Аркадия!
- Тэтч. Турнир — это рай хаоса и огня для этого безумца с Барбадоса, размахивающего мечом и бластерами.
- Кросс – В течение многих лет он владел Нью-Йорком, но сможет ли он сделать то же самое в Валгалле? Этот харизматичный гангстер вступает в Валгаллу с бластерами и рукавицами.
- Рагнир – этот высший хищник, чей дом находится в Диком Клыках, теперь отправляется наружу, используя свои катары и топор, чтобы сразиться с остальными легендами Валгаллы!
- Линь Фей – защитник невинных и учитель заблудших путей. Она великий учитель, разработавшая свой собственный боевой стиль, «Путь Железного Дракона», в котором используются ее Пушка, Катары и наследственный дух дракона.
- Эцио – Награда за хорошо прожитую жизнь – вечность в Валгалле. Владея своим клинком Аудиторе и Яблоком Эдема, Эцио готов использовать свои навыки убийцы против любого буйного противника, встающего на его пути.
- Теска - величайший лучадор в мире, который также стал древним богом. Теска устанавливает свои собственные правила на ринге с помощью своих рукавиц и боевых ботинок!
- Мунин: раскачиваясь под приятные звуки своей косы и лука, она готова сразиться на Большом турнире и завершить свой следующий концерт в Ravenqueen!
- Скарлет - бывшая чемпионка по боксу среди женщин из Англии и глава Королевского военно-морского флота дирижаблей. Скарлет использовала свою изобретательность и знание паровых машин, чтобы построить свои собственные ракетное копье и молот, чтобы сражаться.
- Аркадия – скромный фермер, выращивающий жуков, ставший Славной Королевой Фэфолка. Аркадия, великая чемпионка Дикого Клыка, сражается в Большом Турнире вместе с Ормой — поющим Большим Мечом, ее Копьем из Жутких Шипов и верным спутником-жуком Домо.