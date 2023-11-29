Губка Боб появился в файтинге Brawlhalla

Ubisoft объявила о появлении всемирно известных Губки Боба Квадратных Штанов, Патрика и Сэнди в Brawlhalla, в своей бесплатной файтинговой игре в стиле платформера. В этом новом эпическом кроссовере Губка Боб становится первым мифическим кроссовером в игре, что на практике означает, что он включает в себя оригинального персонажа из игры, но добавляет и другие особенности к игровому опыту. В игровом событии также присутствует персонаж-помощник, эмоции, аватары, карта Бикини Боттом и многое другое.
Brawlhalla — это бесплатный платформерный файтинг, разработанный Blue Mammoth. В нем более 80 миллионов игроков со всего мира сражаются за славу Валгаллы. В игре более 50 уникальных персонажей, одиночный и кооперативный режимы, а также сетевые и локальные матчи, а также кроссплатформенная поддержка устройств семейства Xbox One, включая Xbox One X и новую Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, ПК и мобильные платформы с операционными системами iOS и Android.