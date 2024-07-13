Научно-фантастический рогалик Breachway выйдет в конце августа

Компания Hooded Horse и разработчик Edgeflow Studio объявили дату выхода научно-фантастического карточную roguelike Breachway.

Игра, которая изначально должна была выйти в июле, теперь появится в раннем доступе 30 августа. Edgeflow и Hooded Horse говорят, что дополнительное время разработки было использовано для добавления нового контента, полировки уже имеющегося и исправления ошибок.

К слову, разработчики также утверждают, что задержка позволила им добавить в Breachway "просто классные" функции, например, постоянные боевые повреждения, которые можно починить только в ангарах.

Если вы поклонник таких игр, как FTL: Faster than Light, а также карточных roguelike, таких как Slay the Spire, то Breachway, похоже, придется вам по вкусу.

В игре вам предстоит управлять кораблем в галактике и искать источник таинственного сигнала, который передается по всему космосу. Это гораздо менее воинственная цель, чем напряженный полет с флагманского корабля повстанцев в FTL.

Breachway предлагает множество типов кораблей на выбор, а также различные системы вооружения, защитные опции и другие модули, каждый из которых поставляется с собственным набором карт, чтобы помочь вам собрать уникальную колоду.

По мере исследования вы будете открывать апгрейды, которые можно использовать для улучшения систем корабля, а также натыкаться на случайные события, которые проверят ваши стратегические навыки на прочность.

Галактика в Breachway также является местом обитания шести уникальных фракций, с которыми вы можете иметь различные дела; вы можете найти их полезными, или они могут помешать вам в вашем путешествии, в зависимости от того, что произойдет во время каждого запуска.