Запуск предстоящего научно-фантастического рогалика Breachway в раннем доступе состоится в июле

Команда разработчиков Edgeflow Studio решила уделить дополнительное время на доработку новых функций, улучшение уже существующих и обеспечение максимально качественного запуска игры.
Breachway успешно демонстрировалась на фестивале Steam Next Fest в феврале 2024 года, став одной из самых популярных демо-версий среди более чем 1000 представленных игр и собрав более 100 000 добавлений в список желаемого.
Hooded Horse гордится поддержкой своих игр на всех этапах разработки и стремится предоставить всем партнерам необходимое время для воплощения всех творческих идей. Дополнительная информация о дате выхода игры Breachway в ранний доступ будет объявлена позже.
Игра поступит в продажу на ПК посредством платформ Steam, GOG и Epic Games Store в 2024 году.
жуть кошмар неиграбельно. лучше уж FTL
у нас недорогалик нетакойкаквсе а по факту карточная помойка как и все карточные недорогалики