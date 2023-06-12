Анонсировано продолжение юмористической выживалки в космосе Breathedge 2 ©

Во время PC Gaming Show 2023 состоялся анонс юмористической космической игры космической игре Breathedge 2.

Breathedge 2 — это ироничная ретро-футуристическая игра на выживание в космосе, которая продолжает историю человека, столкнувшегося с эпическими межгалактическими проблемами. Вместе со своими незаменимыми товарищами попытайтесь положить конец Breathedge Corporation, не умирая и не умирая. безумие в процессе.

Мир Breathedge 2 состоит из нескольких отдельных зон, каждая со своими правилами, ресурсами и возможностями для исследования. Есть разные звездные системы со своими визуальными характеристиками, разноцветные планеты на заднем плане и, конечно же, мертвые пассажиры вокруг. Конечно, многочисленные планеты являются домом для многочисленных врагов. Очень настоящие враги, бегающие, летающие, прыгающие и даже катающиеся.

Управляйте и улучшайте свой космический корабль, расширяйте его возможности и обустраивайте новые, порой бесполезные отсеки. А пока вы находитесь вне космического корабля, вы можете управлять транспортными средствами в открытом космосе и на поверхности планет. Самое приятное, что у транспортных средств также есть багажники. открывается невероятно приятным звуком.

Каждый участник путешествия играет свою роль в жизни и управлении кораблем, способствует выживанию во враждебном космосе и открывает новые возможности. Однако они требуют внимания, преследуют личные цели и в целом не ведут себя как ваши статичные товарищи по миссии. Если вы пренебрегаете своей командой, своим кораблем и своими обязанностями великого капитана, команда может сделать то же самое, и утонуть не за горами.