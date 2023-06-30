Симулятор владельца паба Brewpub Simulator получит режим песочницы ©

Movie Games и Star Drifters представили режим песочницы в симуляторе владельца паба Brewpub Simulator. После того, как вы уже поиграли в режиме истории, вы можете просто свободно запустить свой пивной паб без каких-либо указаний, которые вы получаете в режиме истории. В этом случае вам поможет режим «Песочница».

В режиме песочницы вы начинаете с:

Действующей пивоварни

Большим количеством денег

Большим количеством разблокированных украшений

Вы можете украсить, как хотите, устроить беспорядок, если хотите, поэкспериментировать с пивоварением и просто повеселиться без ограничений истории и квестов.