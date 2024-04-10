Хоррор The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет на ПК в Steam 9 мая

Лондонский (Великобритания) издатель инди-игр PQube и базирующийся в Новом Тайбэе (Тайвань) разработчик инди-игр SOFTSTAR ENTERTAINMENT сегодня сообщили, что их приключение в жанре хоррора на выживание от первого лица The Bridge Curse 2: The Extrication выйдет на ПК в Steam 9 мая 2024 года. Версии для PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, GOG и Epic Games Store появятся позднее в этом году.
Попробуйте сбежать, сохранив свою жизнь, в приключенческом хоррор-приключении от первого лица, действие которого происходит на территории Университета Вэнь Хуа, известного на Тайване своими сказками о привидениях и фольклором. Играйте за четырех разных персонажей, уклоняясь от ужасающих призраков и сталкиваясь с ними, разгадывая головокружительные головоломки и раскрывая зловещий заговор.
Испытайте завораживающую красоту «Вэнь Хуа», полностью реализованного тайваньского университета. Путешествуйте по извилистым коридорам с гулким эхом шагов и перемещайтесь по лабиринту комнат, стремясь найти выход из безжалостного кошмара.
Собирайте загадочные подсказки, раскапывайте артефакты и предметы, разбросанные по всему кампусу, которые помогут вам глубже проникнуть в тайные заговоры, укоренившиеся в университете. Решайте головокружительные головоломки и стремитесь вырваться из загадочной хватки призрачных стен университета.
Грозные призраки скрываются в залитых тенями залах университета. Подавляйте каждый вздох и проглатывайте каждое хныканье, пока лабиринты залов усиливают все звуки. Используйте переполненную академию, чтобы найти способы отвлечь преследователей, пробираясь мимо них. Если ничего не помогает, вы можете использовать фонарь, чтобы оглушить призрачных охотников на время, достаточное для того, чтобы успеть сбежать, но будьте осторожны с ограниченным количеством зарядов. Помните, вы больше не студент; вы добыча.