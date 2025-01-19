Шутер Bright Memory: Infinite вышел на Android и iOS

На мобильных платформах состоялся релиз одного из самых впечатляющих шутеров последних лет — Bright Memory: Infinite. Игра уже доступна для скачивания в Google Play и App Store, предложив пользователям смартфонов невероятное визуальное качество, которое ранее было доступно только владельцам ПК и современных консолей.

Что такое Bright Memory: Infinite?

Bright Memory: Infinite — это шутер от первого лица, созданный китайской студией FYQD. Игра выделяется не только графической проработкой, но и динамичным геймплеем, сочетающим перестрелки, ближний бой и элементы фантастики.

Сюжет переносит игроков в мир, где современность и мифология сплетаются в нечто невероятное. Главная героиня, оперативница научно-исследовательской организации, сталкивается с аномалией в небе, грозящей миру катастрофой. Её задача — раскрыть тайну этой аномалии и остановить надвигающийся хаос.

Особенности мобильной версии

Разработчики адаптировали игру для смартфонов, сохранив её мощную графику и захватывающий геймплей. Среди ключевых особенностей мобильной версии:

Сенсорное управление : интуитивное и адаптированное под мобильные устройства.

: интуитивное и адаптированное под мобильные устройства. Поддержка гироскопа : для удобного прицеливания.

: для удобного прицеливания. Совместимость с контроллерами : можно подключить Xbox-контроллер для полного погружения.

: можно подключить Xbox-контроллер для полного погружения. 120 FPS : на Android устройствах, поддерживающих эту частоту обновления экрана.

: на Android устройствах, поддерживающих эту частоту обновления экрана. Цена: игра доступна за 449 рублей (или 5 долларов в США), что делает её привлекательным предложением для мобильного рынка.

Оценки и успех

Bright Memory: Infinite уже успела зарекомендовать себя как качественный проект на других платформах. На ПК (Steam и GOG) она собрала почти 35 тысяч отзывов, удерживая высокий рейтинг — 92%. Игра также доступна на Nintendo Switch, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, подтверждая своё статус кроссплатформенного хита.

Будущее мобильных шутеров

Выход Bright Memory: Infinite на мобильных устройствах подтверждает, что мобильный гейминг достиг новых высот. Теперь проекты, которые ещё недавно считались прерогативой только топовых ПК и консолей, могут работать на смартфонах, предоставляя игрокам тот же уровень удовольствия.

Если вы ищете качественный шутер с яркой графикой и захватывающим сюжетом, Bright Memory: Infinite — идеальный выбор. Особенно для тех, кто хочет испытать мощь своего устройства и насладиться игрой с «графонием» на максималках.

Напоминаем: недавно в App Store вышел тактический экшен Sniper Elite 4, а инди-хит MiSide теперь доступен на мобильных устройствах. Геймеры получают всё больше проектов с консольным качеством на своих смартфонах.