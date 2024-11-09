Разработчики Brighter Shores объяснили свою неоднозначную систему развития персонажей

В сети появилось обращение создателей MMO Brighter Shores к игрокам. Разработчики решили объяснить свою необычную систему профессий, которая вызвала немало споров в сообществе. А всё потому, что в новой игре от создателей RuneScape все навыки, даже боевые, привязаны к конкретным регионам — переходишь в новый эпизод, и приходится осваивать их с нуля.

Команда Fen Research попросила игроков дать этой идее шанс. По словам разработчиков, их система «широты и глубины» помогает избежать типичных проблем MMO — не нужно вводить искусственные ограничения на уровень персонажа или подстраивать сложность под каждого игрока.

«Перейти в новый эпизод довольно легко, но это вовсе не конец игры», — поясняют авторы. Можно в любой момент вернуться к прошлым регионам и продолжить их исследовать. К тому же в каждом эпизоде есть сложные побочные задания для тех, кто любит копаться в деталях и не торопится бежать дальше.

Впрочем, разработчики признают — они не очень хорошо объяснили все эти моменты игрокам. Поэтому уже внесли несколько изменений: добавили общий счётчик уровней и начали переделывать контент, чтобы сделать его понятнее для новичков.

И пусть отзывы в Steam пока смешанные, у Brighter Shores дела идут неплохо. Прямо сейчас в игре около 15 000 активных игроков — весьма достойный результат для небольшой инди-MMO.