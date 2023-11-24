BROK the InvestiGator представляет обновление для совместной игры

Французский разработчик и издатель COWCAT представил последнее обновление для своего гибрида приключений и битв, BROK the InvestiGator. Это обновление, которое теперь включает локальный кооперативный режим, доступно на всех платформах (ПК, PS4, PS5, Xbox и Nintendo Switch).

Соберите до 4 игроков, чтобы вместе пережить все приключение. Это новаторская приключенческая игра в стиле «Point & Click» с возможностью многопользовательской игры. Совместная игра по сети поддерживается через Steam Remote Play Together и PlayStation Share Play (требуется только одна копия игры).

Это насыщенное событиями приключение, занимающее от 15 до 20 часов при первом прохождении, наполнено тайнами, головоломками и возможностью повторного прохождения благодаря многочисленным вариантам выбора и множеству концовок.

Игра BROK the InvestiGator, вдохновленная мультфильмами 80-х и начала 90-х годов с более мрачными сюжетами, погружает игроков в антиутопическую вселенную, где животные заменили человечество. В этом инновационном приключении ваши решения существенно повлияют на результат: будете ли вы использовать свой мозг или свою силу.