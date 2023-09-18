Разработчики Broken Arrow продемонстрировали редактор армии

В новом видео разработчики тактического варгейма Broken Arrow продемонстрировали возможности кастомизации армии. В распоряжении игроков окажется две нации – Россия и США, более 300 различных юнитов и более 1500 возможных вариантов их кастомизации. Таким образом, можно будет создать бесчисленное множество уникальных по составу армий, подходящих под различные стили игры.

При создании армии можно выбрать две специализации (например, ВДВ, Мотосрелки и др.), каждая из которых содержит определённый набор доступных юнитов в рамках шести категорий: разведка, пехота, техника, поддержка, вертолёты и самолёты. У каждой категории имеется определённый лимит ценности, и задачей игрока становится подобрать комбинацию юнитов в рамках этой ценности.

В дополнение, можно кастомизировать сами юниты. Например, поменять транспорт, на котором прибывает пехотный отряд, или тип ракет у самолёта. Чем мощнее юнит и чем более продвинутые у него кастомизации, тем большую он имеет ценность и тем меньше таких можно будет добавить в армию.