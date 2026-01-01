Анонсирована официальная книга по лору Vampire Survivors

Компания Titan Books открыла предварительные заказы на книгу Vampire Survivors: The Grimoire, которая позиционируется как официальный путеводитель по истории и легендам игры.
Автором работы выступил Пол Дэвис, известный по сотрудничеству с различными игровыми издательствами. Книга в твердом переплете поступит в продажу 13 октября 2026 года и будет содержать 176 страниц. Повествование в ней ведется от лица Торговца, который проведет читателей по ключевым локациям, таким как Безумный лес и Гало-башня.
Издание обещает раскрыть предысторию семей Бельпаезе и Ладонна, а также объяснить некоторые абсурдные элементы игрового процесса. Фанаты наконец смогут получить ответы на вопросы о том, почему повсюду находится жареная курица, как собаки влияют на цветение растений и кем на самом деле является По Ратчо.
Выпуск энциклопедии приурочен к продолжающемуся расширению франшизы. Разработчики из студии Poncle не только поддерживают оригинальный проект, получивший престижные награды BAFTA, но и недавно анонсировали следующую игру под названием Vampire Crawlers.
Затестил версию для Андроида. Игра не зашла.
Сыграл пару часов и удалил. Скучный и однообразный геймплей.
Лучше в Angry Birds - Seasons играть, чем в это. ))
это уже слишком