Vampire Survivors 17.12.2021
Экшен, Ролевая, Выживание, Инди, Вид сверху, Ретро
8.7 792 оценки

Анонсирована официальная книга по лору Vampire Survivors

Extor Menoger Extor Menoger

Компания Titan Books открыла предварительные заказы на книгу Vampire Survivors: The Grimoire, которая позиционируется как официальный путеводитель по истории и легендам игры.

Автором работы выступил Пол Дэвис, известный по сотрудничеству с различными игровыми издательствами. Книга в твердом переплете поступит в продажу 13 октября 2026 года и будет содержать 176 страниц. Повествование в ней ведется от лица Торговца, который проведет читателей по ключевым локациям, таким как Безумный лес и Гало-башня.

Издание обещает раскрыть предысторию семей Бельпаезе и Ладонна, а также объяснить некоторые абсурдные элементы игрового процесса. Фанаты наконец смогут получить ответы на вопросы о том, почему повсюду находится жареная курица, как собаки влияют на цветение растений и кем на самом деле является По Ратчо.

Выпуск энциклопедии приурочен к продолжающемуся расширению франшизы. Разработчики из студии Poncle не только поддерживают оригинальный проект, получивший престижные награды BAFTA, но и недавно анонсировали следующую игру под названием Vampire Crawlers.

7
2
Комментарии:  2
SoRaS3

Затестил версию для Андроида. Игра не зашла.

Сыграл пару часов и удалил. Скучный и однообразный геймплей.

Лучше в Angry Birds - Seasons играть, чем в это. ))

1
WerGC

это уже слишком

1