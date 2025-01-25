Broken Ranks празднует третью годовщину

MMORPG Broken Ranks является уникальной игрой в своем жанре, сочетая в себе Heroes of Might & Magic и Baldur's Gate с нелинейной, зрелой сюжетной линией и открытым миром, "который порадует как ветеранов, так и RPG".

И сегодня, 25 января, ей исполняется ровно 3 года. В честь третьей годовщины, в Broken Ranks проводится бесплатная неделя премиум-аккаунта для новых и активных игроков (если у вас уже есть премиум-аккаунт, он будет просто продлен еще на 7 дней, если же вы планируете сделать первые шаги в Broken Ranks, просто введите код HVAR при регистрации).

Плюс юбилейные события (обратитесь к Наганиаку - NPC, проживающему в основных локациях мира - Трентис, Аларил, Кеменак, Талия, Гарнизон, Бейрн) и скидки на косметику.

Более подробно читайте на сайте.