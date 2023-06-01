MMORPG Broken Ranks ждет большое количество изменений уже этим летом ©

Whitemoon Games готовит значительные изменения для MMORPG Broken Ranks, включая обновление экипировки и новые уровни сложности для боссов. Вторая часть реворка экипировки будет внедрена уже в конце июня. С выходом обновления все легендарные предметы будут иметь новый уровень качества в виде орнаментов, которые предоставляют дополнительные атрибуты, сопротивляемость и бонусы. Кроме того, игроки смогут выбирать уровни сложности для боссов, что давно ожидается сообществом.

Эти изменения не только добавляют больше контента, но и предлагают новые вызовы для ветеранов и возможности для игры в малых группах. Легкие инстансы будут содержать бонусный опыт для питомцев, помогающих игрокам в бою. Whitemoon Games продолжает стремиться к удовлетворению потребностей игрового сообщества, и обновление экипировки с уровнями сложности для боссов являются результатом долгих размышлений, планирования и разработки. Еще больше информации об изменениях можно найти на официальном сайте игры.

Broken Ranks является последователем The Pride of Taern и предлагает уникальную систему пошагового боя и увлекательный мрачный мир. Игрокам доступно множество сюжетных квестов и огромный огромные просторы для исследования как в одиночку, так и в группе или с гильдейскими товарищами.