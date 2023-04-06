Апрельский дневник разработки ролевой игры Broken Roads ©

Разработчики из Drop Bear Bytes выпустили новый дневник разработки ролевой игры Broken Roads, в котором было рассказано о прогрессе в дизайне уровней за прошедшие годы, представлен первый саундтрек, взгляд на некоторый дизайн повествования, и многое другое.

Саундтрек

Песня "Taylor's Charm" является частью саундтрека Broken Roads, написанного, записанного и спродюсированного аудио-ведущим и композитором Drop Bear Bytes Тимом Сандерлендом.

Она осталась знакомой, но превратилась во что-то другое. Это и задуманный опыт для игрока, и отражение моего собственного опыта во время разработки.

Это видео - первое в серии, которое будут выпускать каждый месяц.

Как попасть в город

Это не содержащий спойлеров скрин некоторых работ младшего нарративного дизайнера Аннимай Паркер в articy:draft, инструменте нарративного дизайна, используемом в Broken Roads. В самом начале игры игроки обнаружат Мерредин, город, известный своим оживленным рынком и растущим населением. Чтобы получить доступ в сам город, игроку нужно будет доказать свою значимость Анжеле Смит, губернатору Мерредина.

Этот скрин показывает множество способов, с помощью которых игрок может попасть в Мерредин: выбор истории происхождения, предметы, которые он находит во время путешествия, и определенные навыки, которые он улучшил за время игры. Я больше всего горжусь уровнем сложности этой сцены, поскольку игроки могут говорить об определенных навыках, которые они, возможно, вложили в XP. Это позволяет им получать различные ответы от Анжелы Смит.

Прогресс по Ардату

Ардат - это сцена, в которую мы вложили много времени, любви и полировки, и наш дизайнер уровней Люк Дорман предоставил несколько сравнительных снимков из 2020, 2021 и 2023 годов, показывающих, как развивалась эта область:

Следующие два скриншота представляют собой сравнение другой части Ардата - первый снимок сделан в 2021 году, а второй - как он выглядит сейчас.

Инструменты ллокализации

Старший программист, Амос Вулф, глубоко погрузился в работу по созданию инструментов для помощи в процессе локализации. Broken Roads переводится на несколько языков, и хотя такие инструменты, как articy, имеют хорошие возможности экспорта для отправки текста локализаторам, для того, чтобы правильно перевести каждый кусочек текста в игре, требуется много работы, поскольку в игре есть диалоги, меню, внутриигровой текст, тексты точек интереса, описания предметов и так далее.

Амос ускорил процесс с помощью инструмента, показанного в видеоролике выше. По его собственным словам: "Я сделал инструмент, который помогает обнаружить текст пользовательского интерфейса, нуждающийся в локализации. Он позволяет выбрать текст в сцене, но затем также имеет кнопку автоматической локализации, которая подключает локализацию для этого текста пользовательского интерфейса".

Прогресс в области интеграции квестов

Дин Барон активно работает над реализацией квестов в Broken Roads. Одно дело - разработать квесты и подключить всю логику и разговоры в articy, и совсем другое - заставить квесты играть так, как задумано в Unity. В последнее время Дин и Аннимай проделали фантастическую работу в этом направлении.

В последнее время я сосредоточился на интеграции (как вы могли видеть в наших социальных сетях) и на том, чтобы игра была играбельна от начала до конца. Это был настоящий аттракцион для того, кто был поклонником игры с 2019 года, а теперь стал частью команды с прошлого года, видя удивительный мир, читая невероятные тексты и зная, что любители ролевых игр и геймеры получат нечто особенное.

Скриншот выше может выглядеть красиво, но это пример правильных персонажей, правильного места, неправильного разговора, поэтому Дин и Аннимай проработают логику в articy, установку сцены в Unity и сравнят с планом тестирования (в основном, шаги по завершению квеста, что помогает как интеграции, так и QA), чтобы увидеть, какие хитрые переменные или условные проверки пошли не так.

И на этом пока все! Спасибо, что прочитали, и надеемся, что вы все насладитесь спокойными пасхальными выходными, если у вас есть такой праздник. Продолжение следует позже в этом месяце.

Broken Roads выйдет в 2023 году.