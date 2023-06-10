Первый час геймплея демоверсии ролевой игры Broken Roads ©

Вчера стала доступна демоверсия Broken Roads, изометрической ролевой игры в стиле Fallout и Disco Elysium. Скачать демо-версию можно в Steam и весит она 11,91 Гб. А для тех, кому лень скачивать, можете посмотреть геймплей ниже:

Демо-версия позволяет играть в роли наемника, который является одним из четырех персонажей, которые будут доступны в полной версии игры. Здесь вы увидите как пошаговую боевую систему, так и механику морального компаса.

Если вы сами хотите опробовать демку, имейте ввиду, что она только на английском и будет доступна для скачивания только до 26 июня.