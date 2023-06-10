Broken Roads TBA
6.9 80 оценок

Первый час геймплея демоверсии ролевой игры Broken Roads

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Procy_on
Новости

Вчера стала доступна демоверсия Broken Roads, изометрической ролевой игры в стиле Fallout и Disco Elysium. Скачать демо-версию можно в Steam и весит она 11,91 Гб. А для тех, кому лень скачивать, можете посмотреть геймплей ниже:

Демо-версия позволяет играть в роли наемника, который является одним из четырех персонажей, которые будут доступны в полной версии игры. Здесь вы увидите как пошаговую боевую систему, так и механику морального компаса.

Если вы сами хотите опробовать демку, имейте ввиду, что она только на английском и будет доступна для скачивания только до 26 июня.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
rourei80

имхо непонятно немного без сетки, как ставить своего перса за врагом для удара со спины

0
AleksandrLondon2077

Игра дно, в демо при шансе в 99% перс промахивается . ЛОЛ

-3
Mr.DOOM

Ты в ХСОМ по ходу не играл?

5
AleksandrLondon2077 Mr.DOOM

играл

-2
Freund Benno

99% это не 100%

0