Первый час геймплея демоверсии ролевой игры Broken Roads

Вчера стала доступна демоверсия Broken Roads, изометрической ролевой игры в стиле Fallout и Disco Elysium. Скачать демо-версию можно в Steam и весит она 11,91 Гб. А для тех, кому лень скачивать, можете посмотреть геймплей ниже:
Демо-версия позволяет играть в роли наемника, который является одним из четырех персонажей, которые будут доступны в полной версии игры. Здесь вы увидите как пошаговую боевую систему, так и механику морального компаса.
Если вы сами хотите опробовать демку, имейте ввиду, что она только на английском и будет доступна для скачивания только до 26 июня.
имхо непонятно немного без сетки, как ставить своего перса за врагом для удара со спины
Игра дно, в демо при шансе в 99% перс промахивается . ЛОЛ
Ты в ХСОМ по ходу не играл?
играл
99% это не 100%