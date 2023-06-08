Broken Roads TBA
7 77 оценок

В Steam стала доступна демоверсия ролевой игры Broken Roads

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Procy_on
Новости

Drop Bear Bytes только что сообщили, что Broken Roads будет участвовать в фестивале "Играм быть", и что демоверсия ролевой игры уже доступна.

В этой демке вы станете Наёмником, главным героем одной из четырёх оригинальных историй, которые будут доступны в полной версии игры. В роли Наёмника вы освоите уникальные стартовые навыки и атрибуты, а его своеобразная репутация в мире игры окажет влияние на отношение в вам людей, встреченных в этом приключении.

Исследуя постапокалиптический мир Западной Австралии, пощупайте пошаговые тактические бои Broken Roads, испытайте на себе систему Морального Компаса и прогуляйтесь по великолепным пейзажам, нарисованным от рук. Повстречайте уникальных персонажей, каждый из которых — личность с целями и мотивами.

Небольшая заметка о локализации. Несмотря на то, что полная версия игры будет поддерживать множество языков, включая русский, представленная демка сейчас доступна только на английском языке.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Alcoza1cer

Давно в виш листе. Игра кайф.

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