В Steam стала доступна демоверсия ролевой игры Broken Roads ©

Drop Bear Bytes только что сообщили, что Broken Roads будет участвовать в фестивале "Играм быть", и что демоверсия ролевой игры уже доступна.



В этой демке вы станете Наёмником, главным героем одной из четырёх оригинальных историй, которые будут доступны в полной версии игры. В роли Наёмника вы освоите уникальные стартовые навыки и атрибуты, а его своеобразная репутация в мире игры окажет влияние на отношение в вам людей, встреченных в этом приключении.



Исследуя постапокалиптический мир Западной Австралии, пощупайте пошаговые тактические бои Broken Roads, испытайте на себе систему Морального Компаса и прогуляйтесь по великолепным пейзажам, нарисованным от рук. Повстречайте уникальных персонажей, каждый из которых — личность с целями и мотивами.



Небольшая заметка о локализации. Несмотря на то, что полная версия игры будет поддерживать множество языков, включая русский, представленная демка сейчас доступна только на английском языке.