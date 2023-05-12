Создатели ролевой игры Broken Roads поделились еще одним саундтреком ©

Drop Bear Bytes, разработчики грядущей ролевой игры Broken Roads, поделились роликом с одним из музыкальных треков игры.

Трек называется Stonefish, и, судя по всему, так называться онда из локаций игры, где будет играть данная тема. Саундрек написан, записан и спродюсирован ведущим звукорежиссером и композитором Drop Bear Bytes Тимом Сандерлендом, который пару месяцев назад делился созданием другого саундрека.

Broken Roads - это повествовательная ролевая игра, которая предлагает исследование, стратегический пошаговый бой и осмысленный философский выбор в совершенно новом австралийском постапокалиптическом сеттинге.

В прошлом месяце был опубликован дневник разработки, в котором, помимо прочего, вы найдете еще один атмосферный саундтрек игры.