Состоялся релиз в раннем доступе пародийного шутера Brutal John 2

В Steam состоялся выход в ранний доступ шутера Brutal John 2 от студии OldSchool Laws Team. Проект позиционируется как брутальная пародия на классические шутеры старой школы, такие как Duke Nukem и Serious Sam.

Сюжет игры рассказывает о герое по имени Джон, который вместе со своим псом-качком противостоит злодею Лузилиану. Антагонист планирует захватить мир при помощи гигантской майнинг-фермы и чипирования населения через вакцины, превращая людей в мутантов.

Игровой процесс предлагает геймерам проходить линейные уровни, отстреливая толпы врагов. Прохождение разбавляется поиском ключ-карт, решением простых головоломок и секциями с управлением транспортом. Особенностью игры является высокая степень разрушаемости окружения и большое количество секретов, спрятанных на локациях.

В арсенале у Джона и его пса, за которого также можно играть, имеется стандартный набор оружия от пистолетов до ракетниц и плазмагана. Противостоят героям различные мутанты и рептилоиды, среди которых можно заметить отсылки к противникам из других известных игр. За найденные на уровнях деньги можно приобрести улучшения для некоторых видов оружия.

На данный момент в ранней версии Brutal John 2 доступно 11 уровней, однако история не является завершенной. Разработчики планируют и дальше развивать проект, добавляя новый контент и внося правки в баланс на основе отзывов игроков перед полноценным релизом.