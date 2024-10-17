В Double Fine задумываются о продолжении Brutal Legend

На днях уникальный ролевой экшен Brutal Legend от студии Double Fine отметил своё 15-летие. Оригинальный релиз проекта состоялся в 2009 году на консолях PlayStation 3 и Xbox 360. Brutal Legend была встречена игроками с большим восторгом, и её до сих пор поддерживают фанатскими работами и модификациями. С коммерческой точки зрения, эта игра остаётся одной из самых продаваемых проектов команды. Такое наследие не остаётся без внимания внутри студии Double Fine, которая недавно прокомментировала возможность создания сиквела.

Представители Double Fine, в том числе глава команды и создатель Brutal Legend Тим Шафер, поблагодарили игроков за продолжительную поддержку. Разработчики прекрасно осведомлены о желании фанатов увидеть сиквел или расширение этой богатой вселенной. В команде не отрицают, что довольно часто думают о том, как можно было бы удовлетворить это желание игроков. Да и самим разработчикам было бы интересно создать продолжение с использованием современных технологий, однако этот вопрос не такой простой, как кажется на первый взгляд.

Люди всё время спрашивают о Brutal Legend 2, и я разрываюсь на части. Я знаю, что некоторые хотят получить игру с эволюцией RTS, а другие просто хотят God of War с Эдди Риггсом. Я понимаю логику второго варианта, но меня гораздо больше волнует первый.

— заявил Тим Шафер.

Авторы давно пытаются понять, как могло бы выглядеть продолжение Brutal Legend. У команды были рабочие концепты для дополнений или масштабных расширений оригинальной игры, но из-за проблем с издательскими правами их не удалось реализовать. Теперь, спустя 15 лет, им сложно нащупать правильную точку соприкосновения. В планах Double Fine на данный момент нет условной Brutal Legend 2, но со временем она может появиться на горизонте, ведь в команде до сих пор помнят и любят эту игру.