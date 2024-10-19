Игра в русскую рулетку Buckshot Roulette получит многопользовательский режим на Хэллоуин

Critical Reflex объявила, что разработанная Майком Клубникой инди-игра Buckshot Roulette получит бесплатное обновление 31 октября 2024 г., которое добавит многопользовательский режим в игру на ПК в Steam.
Новый режим позволяет двум-четырем игрокам сидеть за столом, но только один из них покинет его. Кроме того, игроки могут опробовать совершенно новые предметы, включая Jammer, чтобы пропустить ход игрока, и Inverter, чтобы изменить порядок ходов за столом. Обновление также предложит новую музыку от разработчика Майка Клубники и новых персонажей, созданных Volta Standard Electronics. Разработчики также обещают «особое жало предательства от ваших друзей и близких».
В Buckshot Roulette вы играете в русскую рулетку с 12-калиберным дробовиком в подземном ночном клубе. Игровой процесс длится всего 15–20 минут, но этот интенсивный опыт передает жуткие флюиды судьбоносной игры.
В трейлере прям "графон-графоном", вот-бы он еще в игре такой был...
По поводу предметов- ребятки не сильны в креатив , ибо само-повторы= Jammer- с хрена глушилка, должна мешать ходу игрока? Может было-б умней, если она глушила средства игрока, т.е. он играл-бы в слепую? Inverter- Уже была такая хрень, которая делает пули альтернативными... чет вообще фантазии у ребят 0. Яб еще добавил режим(тумана войны)-т.е. когда ИГРОКИ не видят стола другого игрока и следовательно НЕ сможет вкурить, что у него лежит и что он может использовать... В игре на самом деле много приколов можно наворотить.
Не уверен, у игры есть свой стиль и разработчик его придерживается на протяжении всех своих выпущенных игр.