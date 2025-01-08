Состоялся выход градостроительной стратегии Builders of Egypt

Builders of Egypt стала доступна в Steam. Этот уникальный градостроитель позволяет игрокам исследовать земли фараонов, строить города, управлять торговлей и экономикой и принимать стратегические решения. Возглавьте свою армию, развивайте религию и обеспечивайте благополучие своих граждан, строя собственную империю в тени пирамид.

В Builders of Egypt игроки начинают свой путь в качестве губернатора Мемфиса во времена правления царя Нармера и имеют шанс провести Египет до эпохи Клеопатры VII. Строя города, управляя экономикой и исследуя яркий мир вдоль Нила, игроки открывают малоизвестные исторические факты. Стройте монументальные сооружения, развивайте торговлю и завоевывайте благосклонность богов, чтобы создать могущественную империю в Древнем Египте.