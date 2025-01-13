Стратегия Builders of Egypt провалилась: PlayWay закрывает студию создателей

Издатель PlayWay, известный своими разнообразными проектами, сообщил о неудачном запуске градостроительной стратегии Builders of Egypt от студии Strategy Labs. За первые 72 часа игра продалась тиражом всего 8 700 копий, из которых почти 10 % были возвращены. Учитывая бюджет разработки в 1,3 миллиона долларов, игра покрыла лишь 28 % затрат.
Builders of Egypt, вдохновлённая классикой Pharaoh, находилась в разработке с 2020 года и собрала около 300 000 желающих в Steam. Однако финальная версия получила смешанные отзывы: из 147 рецензий лишь 42 % положительные. Игру критикуют за посредственное исполнение и отсутствие новизны.
Генеральный директор PlayWay Кшиштоф Костовски сообщил, что студия Strategy Labs будет закрыта. Поддержкой Builders of Egypt займётся всего один человек, чтобы со временем улучшить рейтинг и получить дивиденды, как это было с Junkyard Simulator.
Ранее анонсированный консольный порт Builders of Egypt отменён. Костовски также отметил, что PlayWay будет осторожнее с разработкой градостроителей, сосредоточившись на более успешных симуляторах, таких как House Flipper 2. Некоторые команды будут работать над крупнобюджетными проектами, а другие продолжат создавать игры с меньшими затратами, подобные Car Mechanic Simulator.
Четыре года пилили бюджет на разработке какой-то дешманской стратежки.... мда
так неделю подождать же надо // Андрей Серов
Надо было поиграть неделю, чтобы игра раскрылась
думал игра будет успешной, а нет оказалось очередной скам
Были все шансы и возможности, выглядело все очень вкусно, но делали очень долго и кривыми как оказалось руками
где там было вкусно? уже на прологе, который они показали и делали к нему обновления, всё было очень и очень печально. Children of the Nile несмотря на свой возраст выглядит более законченной и играбельной
Чёт трещит гейм индустрия мама не горюй! Всё рушится прям на глазах! Да уж!
Как в песне!
Весь Мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый Мир построим:
Кто был ничем, тот станет всем...........:))))
Вот так и должен работать рынок - выпустили плохую или посредственную игру (а это, судя по всему, была их первая игра) - извините, ребята, до свидания. А не как у Убейсфот или Метелицы - "Это все хейтеры и белые цисгендерные мизогинисты испортили нам продажи, а сама игра вообще бомба". А еще это урок для тех, кому все-таки жалко отдавать свои деньги за посредственные игры - сегодня не то что предзаказывать, сегодня игры даже в день релиза покупать нельзя - только через неделю, когда настоятся отзывы и обзоры. Ну либо сразу в зеленом магазине, и если понравится - тогда отдавать издателю деньги. А насчет самой игры, согласен с отзывами в стиме - ждали что-то на уровне той же Children of the Nile, а получили то, что получили
так эти додики и про Грецию разогнались делать градостроительный сим. с таким же названием )) капец. ни то ни другое назвать адекватной игрой вообще нельзя. Непонятно, на что они надеялись?