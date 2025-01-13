Стратегия Builders of Egypt провалилась: PlayWay закрывает студию создателей

Издатель PlayWay, известный своими разнообразными проектами, сообщил о неудачном запуске градостроительной стратегии Builders of Egypt от студии Strategy Labs. За первые 72 часа игра продалась тиражом всего 8 700 копий, из которых почти 10 % были возвращены. Учитывая бюджет разработки в 1,3 миллиона долларов, игра покрыла лишь 28 % затрат.

Builders of Egypt, вдохновлённая классикой Pharaoh, находилась в разработке с 2020 года и собрала около 300 000 желающих в Steam. Однако финальная версия получила смешанные отзывы: из 147 рецензий лишь 42 % положительные. Игру критикуют за посредственное исполнение и отсутствие новизны.

Генеральный директор PlayWay Кшиштоф Костовски сообщил, что студия Strategy Labs будет закрыта. Поддержкой Builders of Egypt займётся всего один человек, чтобы со временем улучшить рейтинг и получить дивиденды, как это было с Junkyard Simulator.

Ранее анонсированный консольный порт Builders of Egypt отменён. Костовски также отметил, что PlayWay будет осторожнее с разработкой градостроителей, сосредоточившись на более успешных симуляторах, таких как House Flipper 2. Некоторые команды будут работать над крупнобюджетными проектами, а другие продолжат создавать игры с меньшими затратами, подобные Car Mechanic Simulator.