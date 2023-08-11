В профиле бывшего сотрудника Rockstar Games нашли упоминание Bully 2 ©

О существовании Bully 2 в очередной раз стало известно от бывшего сотрудника Rockstar Games. Rockstar Games - один из самых любимых разработчиков благодаря Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, но есть еще несколько франшиз, принадлежащих этой студии, которые также нашли свою аудиторию. Одной из таких игр была Bully, в которой вам предстояло играть за подростка, отправленного в частную школу, где он неизбежно должен навести порядок. Это была действительно уникальная игра, и с тех пор ничего подобного, особенно от Rockstar, не было. Поклонники уже почти два десятилетия надеются увидеть продолжение, но оно так и не появилось.

На протяжении многих лет появлялись сообщения о том, что Bully 2 находится в разработке, и некоторые идеи из нее попали в Red Dead Redemption 2. С конца 2000-х годов было множество утечек, и вот теперь появилась еще одна. Бывший сотрудник Rockstar Games сообщил на своей странице LinkedIn, что работал над Bully 2 (и 3, но это, похоже, опечатка) в 2008 году, т.е. примерно через 2 года после выхода первой игры.

Журналистам удалось убедиться, что этот человек действительно работал в Rockstar Games помимо своей страницы в LinkedIn. По слухам, работа над Bully 2 велась много лет, но так и не увидела свет. Неизвестно, будет ли это когда-нибудь сделано, тем более что к тому времени, когда Rockstar Games наконец выпустит Grand Theft Auto VI, пройдет почти 20 лет.

Не исключено, что после завершения работы над следующей GTA, Rockstar захочет сбавить обороты и не браться за еще один гигантский проект, но это может быть как новый IP, так и другая франшиза, которая уже давно лежит без дела. В любом случае, это еще одно доказательство того, что Bully 2 была игрой, которая почти состоялась. Мы все можем мечтать о том, что могло бы быть, и, похоже, нам придется продолжать мечтать еще довольно долго.