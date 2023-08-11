В профиле бывшего сотрудника Rockstar Games нашли упоминание Bully 2

О существовании Bully 2 в очередной раз стало известно от бывшего сотрудника Rockstar Games. Rockstar Games - один из самых любимых разработчиков благодаря Grand Theft Auto и Red Dead Redemption, но есть еще несколько франшиз, принадлежащих этой студии, которые также нашли свою аудиторию. Одной из таких игр была Bully, в которой вам предстояло играть за подростка, отправленного в частную школу, где он неизбежно должен навести порядок. Это была действительно уникальная игра, и с тех пор ничего подобного, особенно от Rockstar, не было. Поклонники уже почти два десятилетия надеются увидеть продолжение, но оно так и не появилось.
На протяжении многих лет появлялись сообщения о том, что Bully 2 находится в разработке, и некоторые идеи из нее попали в Red Dead Redemption 2. С конца 2000-х годов было множество утечек, и вот теперь появилась еще одна. Бывший сотрудник Rockstar Games сообщил на своей странице LinkedIn, что работал над Bully 2 (и 3, но это, похоже, опечатка) в 2008 году, т.е. примерно через 2 года после выхода первой игры.
Журналистам удалось убедиться, что этот человек действительно работал в Rockstar Games помимо своей страницы в LinkedIn. По слухам, работа над Bully 2 велась много лет, но так и не увидела свет. Неизвестно, будет ли это когда-нибудь сделано, тем более что к тому времени, когда Rockstar Games наконец выпустит Grand Theft Auto VI, пройдет почти 20 лет.
Не исключено, что после завершения работы над следующей GTA, Rockstar захочет сбавить обороты и не браться за еще один гигантский проект, но это может быть как новый IP, так и другая франшиза, которая уже давно лежит без дела. В любом случае, это еще одно доказательство того, что Bully 2 была игрой, которая почти состоялась. Мы все можем мечтать о том, что могло бы быть, и, похоже, нам придется продолжать мечтать еще довольно долго.
Взялись бы ещё за Midnight Club или Manhunt.
За Манхант щас сьедят недовольные жестокостью
тогда им не место в нашем мире)
Вспомнить новости сколько над гта то воняли за жестокость)
не стоит подстраиваться под всяких нежных) а мэнхант крутая игра для своего времени
Щас мнение меньшинства важнее целевой аудитории)
С такими долгими сроками разработки, пусть уже сpазу rdr3 делают.
Чую рдр может больше не быть, тейк ту не понравилось сколько денег принесла рдр2 и не приносит онлайн. Такой шедевр и на помойку истории...
По такой логике вообще кроме гта ничего от рокстар не выйдет.
А так по сути и есть)