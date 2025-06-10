Анонсирован автобусный симулятор нового поколения - Bus Bound

Saber Interactive и студия stillalive studios, известные по серии Bus Simulator, представили Bus Bound — совершенно новую игру-симулятор вождения автобуса, которая выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Точная дата релиза пока не раскрыта, но разработчики уже делятся амбициозными планами.

«После Bus Simulator 21 мы переосмыслили ожидания наших игроков», — рассказал глава stillalive studios Джулиан Маутнер. «Bus Bound сфокусирован на захватывающем и реалистичном опыте вождения, который будет интересен как новичкам, так и ветеранам жанра».

Добро пожаловать в Эмбервилл — живой и растущий город с проработанной системой трафика, сменой дня и ночи, погодными эффектами и различными районами. Именно ваша работа водителем автобуса помогает этому городу развиваться. Открывая новые маршруты и модернизируя остановки, вы не просто перевозите пассажиров — вы формируете будущее мегаполиса.

Игрокам предложат более десятка лицензированных автобусов от известных американских производителей, включая New Flyer Xcelsior 40ft CNG и Blue Bird Sigma. Каждый автобус обладает уникальными характеристиками, подходящими для разных задач.

Важной частью игры станет кооперативный мультиплеер, в котором до четырёх человек смогут координировать маршруты, помогая друг другу достигать общих целей в развитии города.

Bus Bound предлагает гибкую систему прогрессии: зарабатывайте доверие пассажиров, открывайте новые автобусы, кастомизируйте внешний вид и прокачивайте свой автопарк. Хотите расслабиться или, наоборот, отточить каждый поворот до совершенства? Эта игра — для вас.