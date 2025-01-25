Butcher's Creek отлично стартовала в Steam

Если такие серии, как Manhunt и Condemned, - ваш хлеб с маслом, то вам определенно стоит обратить внимание на Butcher's Creek. Пропитанный кровью экшен от первого лица Дэвида Шимански (создателя, помимо прочего, отличного бумер-шутера DUSK) появился в Steam 23 января и мгновенно завоевал сердца поклонников жанра.

И хотя это не всегда видно по графику популярности, указывающему на то, что на пике игры в нее играли всего (или "столько же", учитывая характер игры) 301 человек, гораздо лучшим показателем являются положительные отзывы о Butcher's Creek, которые составляют 93%

Среди комментариев чаще всего встречается мнение, что игра Шимански сильно напоминает вышеупомянутую серию Condemned (которая, наряду с Manhunt, послужила вдохновением для Butcher's Creek). Игроки также хвалят отличный, саундтрек и ультра-жестокий характер игры.

Есть и недовольные, например, из-за короткого времени игры (игроки утверждают, что ее можно пройти примерно за 2-3 часа) и повторяющегося геймплея, но это отдельные мнения, которые являются лишь каплей в океане хвалебных отзывов.

Для тех, кто не следил за новостями о Butcher's Creek, напомню, что события игры переносят в 1993 год и рассказывают о судьбе любителя фильмов, который, соблазнившись слухами о кассетах с записью кровавых событий, попадает в заброшенную хижину в штате Пенсильвания. Однако на месте мужчина сталкивается с бандой убийц-садистов, победить которых он может, лишь переняв жестокие методы врага.

Игроки не имеют доступа к огнестрельному оружию. Вместо этого приходится использовать для борьбы все что попадется под руку. Наш арсенал, таким образом, состоит, в частности, из газовой трубы, топора, молотка или ножа. Интересно, что главный герой восстанавливает утраченное здоровье, благодаря фотографированию ужасных сцен убийств. Дополнительный климат игре придает графический стиль, имитирующий некачественные фильмы, снятые на любительскую камеру.

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