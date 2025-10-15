Разработчики Bye Sweet Carole выпустили первое обновление после релиза

Little Sewing Machine и Maximum Entertainment сообщили о выходе первого обновления для Bye Sweet Carole, фэнтезийного хоррора, вдохновлённого золотым веком анимации Disney. Обновление включает несколько важных исправлений, основанных на отзывах игроков.

Мы ценим ваше участие, поскольку команда продолжает работать над созданием наилучшего игрового опыта для игроков! Команда уже усердно работает над следующим обновлением, которое выйдет в конце этого месяца.

Вот ключевые исправления и улучшения, включённые в этот патч: