Разработчики Bye Sweet Carole выпустили первое обновление после релиза

Little Sewing Machine и Maximum Entertainment сообщили о выходе первого обновления для Bye Sweet Carole, фэнтезийного хоррора, вдохновлённого золотым веком анимации Disney. Обновление включает несколько важных исправлений, основанных на отзывах игроков.
Мы ценим ваше участие, поскольку команда продолжает работать над созданием наилучшего игрового опыта для игроков! Команда уже усердно работает над следующим обновлением, которое выйдет в конце этого месяца.
Вот ключевые исправления и улучшения, включённые в этот патч:
- Исправлена ошибка, из-за которой игроки иногда теряли управление и интерфейс «задержи дыхание» в укрытии, в частности, в душевой в Главе 4.
- Исправлена проблема столкновений, из-за которой Лана застревала в стенах после спуска в нижнюю часть будущей библиотеки в Главе 7.
- Исправлена проблема, из-за которой Лана иногда не могла взаимодействовать с рукояткой в Швейной комнате в Главе 4.
- Исправлена редкая проблема бесконечной загрузки при попытке вернуться в танцевальную комнату после выхода из неё в Главе 6.
- Исправлена редкая проблема, из-за которой Лана блокировала анимацию поиска после нахождения рукоятки во время битвы с боссом в Главе 5.
- Исправлена проблема, из-за которой манекен иногда появлялся дважды в Швейной комнате в Главе 4.
- Игрок не мог пройти через ворота в Швейной комнате, не открыв их полностью, что предотвращало софт-лок в Главе 4.
- Исправлена редкая проблема бесконечной загрузки при достижении Башни в Главе 10.
- Исправлена проблема в Швейной комнате. Манекен не падал с верхнего уровня, блокируя Лану на ящике и мешая дальнейшему развитию игры.
В конце месяца опробую
бросил-скучно..(