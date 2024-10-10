Богатырь отправляется на поиски смерти Кащеевой в трейлере экшн-RPG "Былина"

Российская игровая студия Far-Far Games представили новый трейлер изометрической экшн-RPG "Былина" вдохновлённой славянскими мифами и сказаниями. Игроки окунутся в мир преданий о богатырях и магических существах, столкнутся с древними духами и могущественным Кащеем Бессмертным.
Главный герой, юный богатырь Соколик, случайно попадает в Тридевятое Царство, где ему предстоит разгадать тайны своего спасения и защитить мир от зла.
В «Былине» игроки смогут использовать различные виды оружия, магию и уникальные способности, получаемые за выполнение заданий. В мире игры обитают как дружелюбные, так и враждебные мифические существа, такие как ожившие деревья, говорящие грибы и гигантские лягушки.
Выход запланирован на ПК, PS5 и Xbox Series X|S в 2025 году.
Выглядит интересно, но трейлер на русском выпустить было совсем невыполнимой сверхзадачей? Тогда зачем вообще вот этот весь сеттинг про богатырей и Былины? Западному игроку все это до лампочки, делали бы тогда в сеттинге западной мифологии. Странное решение.
Так есть трейлер на русском. Да и давно они игру эту делают. https://vk.com/video-208528121_456239082
Сорян тогда, вопрос к авторам поста зачем выложили английскую версию, если есть русская.
Разработчик: Far-Far Games - международная студия разработки игр (взято с вакансии HH для Калининграда, приписка у аккаунта - Москва)
Издатель: Fulqrum Publishing Ltd.
Компания: Fulqrum Publishing S.R.O.
Офис: Zdibská 2, 182 00 Prague 8, Czech Republic
Дочерняя компания: 1C Publishing EU (Czech video game publisher)
Головная организация: Tencent - китайская частная инвестиционная холдинговая компания, основана в 1998 году, штаб-квартира расположена в Шэньчжэне, официально зарегистрирована на Каймановых островах.
То, что игра вдохновлена славянскими мифами еще не говорит о том, что вся команда, ядро которой разрабы с русскими именами и фамилиями, по плану должна создать нечто понятное и аутентичное в первую очередь для русскоговорящих, хотя в Стиме указано, что будет русская озвучка. Видимо их руководство, кто дает деньги на развитие проекта, на этот счет имеет свое мнение, поэтому среди них - русских, чехов, китайцев и еще Бог знает кого, английский язык в приоритете. Тот же Ведьмак (колдун, відьмак, вядзьмак, wiedźmak) созданный поляками, имея отношение к славянской мифологии, начал покорять мир со слов "Product not yet rated" в анонсном трейлера 17 летней давности и многим на Западе серия игр понравилась, но будет ли эта изометрия интересна геймерам покажет только время.
ЗЫ И судя по тому, что вот это вот славянское "родное" у местной публики менее популярно, чем посты про Ассассин и повестку, они не так чтобы сильно ошиблись в выборе своей целевой аудитории. Можно сказать, что двигают культуру в массы, делом занимаются, вместо прокрастинации в мемасики.
Звучит намного лучше. Могли бы сразу в Стим добавить, уверен что другим людям на Земле услышать русскую речь было бы также интересно, как Шенму на японском, а то искать трейлер в ВК не у всех наших даже получается.
Ну поглядим увидим, что выйдет по итогу, пока что выглядит интересно, и Тенсент как инвестор, звучит интереснее чем ИРИ.
Радует что начали хоть какие то игры по славянскому сеттингу делать наконец то
А славянский сеттинг - это о чём?
Выглядит симпатично и интересно.
Ну хз, выглядит вроде и хорошо, но скорее странно. А ж этот мудацкая глубина резкости вообще убивает всю простенькую, но милую картинку.
Как появилась гос поддержка, так что-то из-за каждого угла повылазили игроделы. И каждый мнит, что сейчас выпустит atomic heart, главное в "правильные цвета" разукрасить и правильные слова выбрать. А то, что внутри пусто - никого не волнует. Пример не так давно вышедшая разрекламированная РПГ - наглядный пример, чтно народ не будет сырое овно покупать
Ну на счет смуты, было очевидно с самого начала, что будет кал, калич. Т.к. бюджет не соответствует амбициям даже по самому низкому порогу. Вот например атомик Харт, по слухам от 15 до 25 млн долларов, это более или менее реальные деньги по минимальной планке на сегодня. Но не 5 млн. Как у Смуты, чудес не бывает, если бы они делали за эти деньги изометрическую РПГ, этих денег бы хватило, чтобы потенциально создать хороший крепкий продукт, типа патфайндера, вообще это был очередной распил, с самого начала. Я удивлен почему до сих пор нет расследования деятельности этих лохотронов.
Так у этой игры вроде как китайцы инвесторы, Тенцент. Или как там правильно.
смерть Кощея на конце,
а конец на яйце.
анатомию ты, что ли, не учил в своем дворце?
Что-то помимо богатырей будет... // Олег Сергеев
например?
смотрится не плохо
ну и калич
очень странные боссы - подсолнух и пень с зубами -не хватает страшного комбайна и гигантского красноармейца .... сам ты пень