Ролевая игра "Cabernet" выйдет 20 февраля

Разработчик Party for Introverts и издатель Akupara Games объявили о том, что их мрачная ролевая игра Cabernet, будет выпущена 20 февраля 2025 года на ПК через Steam и Epic Games Store, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox. Изначально релиз был запланирован на октябрь 2024 года, но был перенесен.

Действие Cabernet происходит в мире, вдохновленном Восточной Европой XIX века:

это двухмерная повествовательная ролевая игра, действие которой происходит в Восточной Европе XIX века. Вы станете Лизой, молодой вампиршей, которой придется прикидываться обычным человеком - и при этом бороться со своей тягой к крови. Остерегайтесь, вкус Cabernet не для слабонервных - приготовьтесь исследовать темы социального конфликта, алкоголизма и коррупции.

Разработчики обещают и определенный психологизм и моральные выборы:

Ваш вампиризм - это не просто трансформация вашего тела, он также угрожает трансформировать ваш разум. Будете ли вы потакать своей эмпатической человечности или примете свой новообретенный нигилизм? Чтобы заманить свою следующую жертву в безопасное и уединенное место, вам нужно будет понять, кто они и чего желают. Их жизни в ваших руках - помочь им или разрушить.

В общем, старомодненько, миленько, уютненько. Для пары вечеров - почему бы и нет.