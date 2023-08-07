Сверхъестественная сюжетная 2D-ролевая игра Cabernet получила первую публичную демоверсию в Steam ©

Разработчики из лонднской студии Party for Introverts объявили, что они выпустили самую первую публичную демоверсию своей сверхъестественной сюжетной 2D-RPG Cabernet, которая уже доступна для ПК в течение ограниченного времени в Steam.

Игроки впервые смогут исследовать таинственные глубины Каберне в рамках Steam Visual Novel Fest. Следуйте за Лизой, молодым вампиром, который борется между сохранением своей смертности и дальнейшим погружением в ужас, которым они стали. Используйте их новообретенные вампирские способности, чтобы пережить ночь, или погрузитесь в азарт охоты.

Cabernet — это выбор, от налаживания отношений до борьбы с голодом. Откройте для себя опьяняющую жизнь, полную до краев возможностей, но помните о своем выборе, потому что он может вернуться, чтобы укусить вас.

Демо-версия Cabernet будет доступна для бесплатного скачивания в Steam в рамках Steam Visual Novel Fest. Мероприятие прославляет дух рассказывания истории с помощью искусства и интерактивной фантастики со скидками и демоверсиями текущих и будущих визуальных новелл всех видов и будет проходить с 7 по 14 августа.