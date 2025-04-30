"Общее дело: Победоносный марш" стартует в "Калибре" - и возвращает легендарный режим "Штурм"

С 30 апреля по 11 июня в тактическом экшене «Калибр» проходит масштабное событие «Общее дело: Победоносный марш». Игрокам предстоит объединиться и шаг за шагом продвигать линию фронта к победе, выполняя задания, участвуя в операциях и, главное, сражаясь в обновлённом режиме «Штурм», который будет доступен с 28 апреля по 11 июня.

В «Штурме» бойцы примерят форму времён Второй мировой войны и плечом к плечу — советские и американские солдаты — прорвутся через вражеские укрепления к немецкому бункеру, чтобы захватить секретные данные об экспериментальном «оружии возмездия». На пути — минные поля, артобстрелы и смертельно опасная пересечённая местность.

Игроки возглавят отряд из четырёх уникальных бойцов:

Штурмовик Захар Кондратьев (Позывной Шальной) — бесшабашный разведчик Красной армии, мастер ближнего боя.

(Позывной Шальной) — бесшабашный разведчик Красной армии, мастер ближнего боя. Боец поддержки Чарльз Янг (Позывной Тейл) — бывший хвостовой стрелок бомбардировщика, не расстающийся с любимым “Браунингом”.

(Позывной Тейл) — бывший хвостовой стрелок бомбардировщика, не расстающийся с любимым “Браунингом”. Медик Джек Бёрнс (Позывной Кормен) — парашютист-доброволец с прошлым в гражданской медицине.

(Позывной Кормен) — парашютист-доброволец с прошлым в гражданской медицине. Снайпер Семён Птица (Позывной Птица) — молчаливый охотник и меткий стрелок, ведущий счёт каждому удачному выстрелу.

Каждый из бойцов обладает собственной чертой, которую можно прокачивать в бою, а также уникальными условиями для развития. Например, снайперу нужно попадать исключительно в голову, а медику — лечить союзников. Кроме того, у каждого персонажа свой запас выносливости и возможность самореанимации, а медик несёт целых пять реанимационных наборов.

В бою доступны особые резервы: в первом слоте игрок выбирает между запасом воды и коробом патронов, а во втором — между морфином и полевым усилением. Количество резервов ограничено, так что планировать снаряжение придётся с умом.

Сравнивая с версией из 2023 года, “Штурм” получил целый ряд улучшений: случайное размещение миномётов и документов, возможность передачи документов на ходу, стрельбу из танка во время движения, переработанные способности бойцов и новые боевые модификаторы. Последние, кстати, зависят от успехов сообщества — чем лучше идут дела у игроков, тем легче становятся следующие сражения.

Само событие разбито на три главы:

Прорыв (30.04–14.05) Контратака (14.05–28.05) Освобождение (28.05–11.06)

В каждой — задания, спецоперации, вызов подкреплений и возможность заработать “Боевые заслуги” — ключевую валюту события. Заслуги начисляются за победы, участие в операциях и даже за ежедневный вход в игру. Особенно ценные награды ждут тех, кто играет в “Штурм”, выполняет дополнительные задачи и активирует бонусы — например, за участие в клане или покупку эпизодов боевого пропуска «Возвращение легенд».

“Общее дело” — это не просто ивент. Это вызов, проверка на стойкость и командную сплочённость. Плечом к плечу — к общей победе!