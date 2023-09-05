Разработчики игры "Калибр" ищут игроков в программу тестирования "Полигон"

4 сентября 2023 года разработчики из 1C Game Studios опубликовали очередной анонс с набором активных игроков "Калибр" в программу тестировщиков "Полигон", предлагая помочь в развитии игры.
Только бойцы "Полигона" могут заранее опробовать новые карты, агентов, вооружение и прочие предстоящие нововведения в шутере.
Для оформления заявки нужно посетить сайт 1cgs, подать заявку и пройти тестовое задание. В первую очередь ищут опытных фанатов проекта, освоившись в игре можно заполнять анкету.
Тестировщики подпадают под NDA соглашение о неразглашении, а лучшие могут попасть в саму команду разработчиков.
Сейчас авторы готовят патч 0.21.1 с функцией предпросмотра скинов, обновленным разделом "Контейнеры" и другими новшествами.
Странные они люди, сейчас зашел на страницу игры в Стим, и обнаружил там больше десятка разных наборов за 500 - 1000 рублей, и вдобавок продают игровую валюту. Но денег на тестеров у них нет, бесплатно привлекают фанатов. Парадокс...