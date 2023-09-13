В Калибр добавлен боевой пропуск Heavy Metal ©

Студия «1С Игр» объявила о выпуске нового обновления для своего бесплатного командного шутера «Калибр». Вместе с обновлением 0.21.1 в Калибр будет добавлен новый боевой пропуск Heavy Metal с легендарными нарядами из коллекции китайских операторов Цзяолун. Боевой пропуск доступен всем игрокам на уровне учетной записи 11 или выше.

Heavy Metal Battle Pass — это внутриигровое событие, состоящее из четырех эпизодов по 30 уровней в каждом. Игроки получают награду за каждый уровень. Чтобы повысить уровень, игрокам необходимо будет получать опыт в боях. Мероприятие продлится семь недель, с 13 сентября по 1 ноября.

Caliber — многопользовательский онлайн-шутер от третьего лица — основан на тактическом сотрудничестве между игроками, каждый из которых берет на себя одну из четырех ролей, представленных десятками операторов. В PVP и PVE ключом к победе в Caliber является правильная оценка ситуации и слаженная командная работа всех игроков.