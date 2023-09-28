Супергеройская пошаговая стратегия Capes получила перевод на русский язык и новую демоверсию

Существует целый ряд игр в жанре пошаговой стратегии, которые стремятся развить эту формулу, а дебютная игра Capes стремится сделать свой собственный след. В преддверии выхода игры в следующем году компания Spitfire Interactive выпустила новую демоверсию Capes, в которой игроки смогут пройти четыре миссии в игре.
В дополнение к демо-версии разработчик выпустил первый из серии видеороликов "Знакомство с героем". Они помогут игрокам получить представление о команде, с которой им предстоит работать, и о специальных способностях каждого из них.Первым персонажем, получившим видеоролик, стал "Facet", которого называют "The Ultimate Defender", вероятно, из-за его танковых способностей.
Компания Spitfire заявляет, что это обновление отличается от предыдущего, представленного в начале этого года: в него добавлены такие новые функции, как быстрая перемотка вперед через вражеские ходы и быстрое сохранение для возвращения к важным моментам. Также улучшены кинематографические эффекты и пользовательский интерфейс, добавлена новая английская озвучка, которая поможет более широкой аудитории чувствовать себя более комфортно при взаимодействии.
Помимо новой английской озвучки, в текст Capes добавлен перевод на русский язык. Это позволит большему числу игроков получить доступ к игре и насладиться ею в преддверии ее выхода в 2024 году.