Carrion 23.07.2020
8 146 оценок

Хоррор-платформер Carrion добрался до PS5

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monk70
Новости

Издательство Devolver Digital и разработчик Phobia Game Studio выпустили версию игры ужасов Carrion для PlayStation 5.

Ранее Carrion была выпущена для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

CARRION — это игра ужасов наоборот, в которой вы берете на себя роль аморфного существа неизвестного происхождения. Выслеживайте и поглощайте тех, кто заключил вас в тюрьму, чтобы сеять страх и панику по всему учреждению. Растите и развивайтесь, разрушая эту тюрьму и приобретая все более разрушительные способности на пути к возмездию.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
FlexGum

Клёвая игруха, жалко карты нет. 2 раза пришлось прохождение смотреть.

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