Хоррор-платформер Carrion добрался до PS5 ©

Издательство Devolver Digital и разработчик Phobia Game Studio выпустили версию игры ужасов Carrion для PlayStation 5.

Ранее Carrion была выпущена для PlayStation 4, Xbox One, Switch и ПК в Steam.

CARRION — это игра ужасов наоборот, в которой вы берете на себя роль аморфного существа неизвестного происхождения. Выслеживайте и поглощайте тех, кто заключил вас в тюрьму, чтобы сеять страх и панику по всему учреждению. Растите и развивайтесь, разрушая эту тюрьму и приобретая все более разрушительные способности на пути к возмездию.