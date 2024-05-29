Студия-создатель Cartel Tycoon пала жертвой сокращений

За свою непродолжительную жизнь студия Moon Moose успела разработать лишь одну игру: Cartel Tycoon. По всей видимости, игра не приносила ожидаемой прибыли: в феврале 2024, спустя 3 года после релиза на PC, издатель игры, tinyBuild, принял решение о закрытии студии.
Создатели игры попрощались с сообществом в официальном дискорд-сервере :
Что интересно, страница игры в Steam никак не отражает произошедшее. Официально поддержка игры не остановлена, но, несмотря на многочисленные баги, tinyBuild "обогащает" игру лишь косметическими DLC, что явно не вызывает восторга в сообществе: в негативных отзывах не раз упоминается недовольство путём косметических DLC, которым пошла игра.
Мало того, на странице игры в Steam по-прежнему крутят предзаписанные трансляции с (тогда ещё) разработчиками. Подобные манипуляции можно объяснить тем, что издатель не хочет вызвать в сообществе шквал негативной реакции, подобный тому, как последовал за аналогичным закрытием создателей Hi-Fi RUSH.
"Самый популярный" отзыв в Steam, набравший более 700 лайков, призывает бойкотировать издателя:
Между тем, продюсер Moon Moose объявляет об открытии новой студии: Mind Control Games. В разработке у новой, теперь независимой студии - Cash Cleaner Simulator, симулятор буквального отмывания банкнот.