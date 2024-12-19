Создатели "кошачьей MMO" Catly показали геймплейный трейлер

Одним из главных открытий мероприятия TGA 2024 стала игра Catly. Это приключение с открытым миром, где игрок управляет котом. Проект создаётся на Unreal Engine 5 и недавно разработчики представили внутриигровой трейлер в реальном времени, который продемонстрировал визуальный стиль, механику создания персонажа и разнообразие кошачьих, которые появятся в игре.

Catly мгновенно привлекла внимание публики, но столкнулась с недоверием. Разработчиков обвиняли в использовании ИИ для создания трейлера, ассоциациях с блокчейном и NFT. Однако ни одно из предположений не подтвердилось. Подобные скептические реакции напоминают историю c Black Myth: Wukong, которую также называли аферой до её релиза.

Новый трейлер показывает бесшовный открытый мир, который игроки смогут исследовать в одиночку или в онлайн-режиме. Официальные серверы позволят объединяться с другими игроками для совместного исследования.

Пока дата выхода Catly остаётся неизвестной.