Тизер CAT'S WARS - отечественной кооперативной пошаговой тактики от 3-го лица

Друзья, встречайте!

Cat's Wars — наша новая кооперативная пошаговая тактика от 3-го лица. В первой части дневников разработки мы рассказали об идее и концепции проекта, а теперь пришло время познакомить вас поближе с самими котами и их механиками.

Котеристы или котназ?

Каждый отряд — это уникальные персонажи с разным стилем игры. Зализыватели ран, бомберкотики, темныш, комикотзе и другие ждут, когда вы возьмёте их под контроль. Собирайте до пяти бойцов, экспериментируйте с комбинациями и ведите своих котов к победе!

Что ждёт игроков:

Продумывайте тактику против соперника;

Используйте окружение в бою;

Управляйте отрядом до 5 котиков;

Сражайтесь в кооперативе на одном устройстве или по сети.

Мы подготовили свежие скриншоты, чтобы показать, как коты чувствуют себя на поле боя. Делитесь в комментариях, какой класс вам уже приглянулся больше всего!

Добавляйте игру в желаемое на платформах:

➡ VK Play

Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наши социальные сети, впереди ещё больше кото-новостей!