ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Cat's Wars 2025 г.
Инди, Пошаговая, Тактика, От третьего лица
6.7 10 оценок

Тизер CAT'S WARS - отечественной кооперативной пошаговой тактики от 3-го лица

Antelus Games Antelus Games Официальный аккаунт

Друзья, встречайте!

Cat's Wars — наша новая кооперативная пошаговая тактика от 3-го лица. В первой части дневников разработки мы рассказали об идее и концепции проекта, а теперь пришло время познакомить вас поближе с самими котами и их механиками.

Котеристы или котназ?

Каждый отряд — это уникальные персонажи с разным стилем игры. Зализыватели ран, бомберкотики, темныш, комикотзе и другие ждут, когда вы возьмёте их под контроль. Собирайте до пяти бойцов, экспериментируйте с комбинациями и ведите своих котов к победе!

Что ждёт игроков:

  • Продумывайте тактику против соперника;
  • Используйте окружение в бою;
  • Управляйте отрядом до 5 котиков;
  • Сражайтесь в кооперативе на одном устройстве или по сети.

Мы подготовили свежие скриншоты, чтобы показать, как коты чувствуют себя на поле боя. Делитесь в комментариях, какой класс вам уже приглянулся больше всего!

Добавляйте игру в желаемое на платформах:

VK Play

Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наши социальные сети, впереди ещё больше кото-новостей!

11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Merelone

К чему эта поделка? Потому что отечественная или потому что котики? Слизать обложку с CS 1.6 ума тоже немного надо.

Чисто реклама дерьма

7
Deep Sea

Типичная индюшатина, ой она оказывается еще отечественная ? тогда беру свои слова обратно, это прорыв геймдева.

5
Raphtallia

Что я только что посмотрела, а главное зачем?!...

3
maximus388
1
Albero

Так есть же уже Call Of Duty

Пользователь ВКонтакте

капец... // Вэка Борг

SHTOPOR93

какая то пародия на старенькую Hogs of War

dhgydtryjh

Это какой то позор.

Драконий заглотус

Убого, ничего не скажешь. Таких подделок на рынке тьма-тьмущая.
Даже за бесплатно запускать не хочется.