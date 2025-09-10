Тизер CAT'S WARS - отечественной кооперативной пошаговой тактики от 3-го лица

Друзья, встречайте!
Cat's Wars — наша новая кооперативная пошаговая тактика от 3-го лица. В первой части дневников разработки мы рассказали об идее и концепции проекта, а теперь пришло время познакомить вас поближе с самими котами и их механиками.
Котеристы или котназ?
Каждый отряд — это уникальные персонажи с разным стилем игры. Зализыватели ран, бомберкотики, темныш, комикотзе и другие ждут, когда вы возьмёте их под контроль. Собирайте до пяти бойцов, экспериментируйте с комбинациями и ведите своих котов к победе!
Что ждёт игроков:
- Продумывайте тактику против соперника;
- Используйте окружение в бою;
- Управляйте отрядом до 5 котиков;
- Сражайтесь в кооперативе на одном устройстве или по сети.
Мы подготовили свежие скриншоты, чтобы показать, как коты чувствуют себя на поле боя. Делитесь в комментариях, какой класс вам уже приглянулся больше всего!
Добавляйте игру в желаемое на платформах:
➡ VK Play
Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наши социальные сети, впереди ещё больше кото-новостей!
К чему эта поделка? Потому что отечественная или потому что котики? Слизать обложку с CS 1.6 ума тоже немного надо.
Чисто реклама дерьма
Типичная индюшатина, ой она оказывается еще отечественная ? тогда беру свои слова обратно, это прорыв геймдева.
Что я только что посмотрела, а главное зачем?!...
Так есть же уже Call Of Duty
капец... // Вэка Борг
какая то пародия на старенькую Hogs of War
Это какой то позор.
Убого, ничего не скажешь. Таких подделок на рынке тьма-тьмущая.
Даже за бесплатно запускать не хочется.