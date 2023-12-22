В GOG Cтартовала бесплатная раздача высокооцененного "рогалика" Caveblazers

В сервисе GOG началась раздача Caveblazers. Кооперативный платформер с элементами «рогалика» можно забрать по этой ссылке.

В игре предстоит исследовать мир, взаимодействуя с другими персонажами, а также сражаться с уникальными боссами и проходить испытания. Также игрокам доступна кастомизация главного героя.

В Steam у Caveblazers 87% положительных отзывов на основе трех тысяч обзоров. Игроки сравнивают ее с Risk of Rain и Noita и рекомендуют любителям хардкорных «рогаликов».