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Caveblazers 24.05.2017
Экшен, Ролевая, Инди, Платформер
7.1 15 оценок

В GOG Cтартовала бесплатная раздача высокооцененного "рогалика" Caveblazers

Simple Jack
Новости

В сервисе GOG началась раздача Caveblazers. Кооперативный платформер с элементами «рогалика» можно забрать по этой ссылке.

В игре предстоит исследовать мир, взаимодействуя с другими персонажами, а также сражаться с уникальными боссами и проходить испытания. Также игрокам доступна кастомизация главного героя.

В Steam у Caveblazers 87% положительных отзывов на основе трех тысяч обзоров. Игроки сравнивают ее с Risk of Rain и Noita и рекомендуют любителям хардкорных «рогаликов».

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
alexhistory

Бублики будут?

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bohdan2015

Лжепророчная ссылка) заходите на главную страницу гога gog.com у кого не получилось)

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