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Chants of Sennaar 05.09.2023
4.7 9 оценок

Геймплейный трейлер инди-игры Chants of Sennaar

Solstice
Новости

Действие игры происходит в красочном поэтичном антураже, навеянном мифом о Вавилонском столпотворении. Вам предстоит блуждать по бесчисленным залам гигантского лабиринта чтобы восстановить связь между народами с помощью изучения языков.

Также на пути игрокам придётся решать головоломки, собирать различные паззлы и скрытно пробираться между стражи, проникая в запретные зоны.

Релиз 5 сентября на всех актуальных платформах.

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