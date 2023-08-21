Геймплейный трейлер инди-игры Chants of Sennaar

Под ваше управление попадает Путник, который должен выполнить древнее пророчество и разрушить барьеры между народами Башни. Башня — это огромный лабиринт, который хранит в себе множество тайн и загадок. Ваша задача — исследовать этот удивительный мир и узнать его истину. Ваше путешествие будет проходить в поэтичном антураже, вдохновлённом легендой о Вавилонском столпотворении.