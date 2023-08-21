Действие игры происходит в красочном поэтичном антураже, навеянном мифом о Вавилонском столпотворении. Вам предстоит блуждать по бесчисленным залам гигантского лабиринта чтобы восстановить связь между народами с помощью изучения языков.
Также на пути игрокам придётся решать головоломки, собирать различные паззлы и скрытно пробираться между стражи, проникая в запретные зоны.
Релиз 5 сентября на всех актуальных платформах.
Геймплейный трейлер инди-игры Chants of Sennaar
Действие игры происходит в красочном поэтичном антураже, навеянном мифом о Вавилонском столпотворении. Вам предстоит блуждать по бесчисленным залам гигантского лабиринта чтобы восстановить связь между народами с помощью изучения языков.