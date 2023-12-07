The Farm 51 анонсировала Charnobyfull - продолжение Chernobylite в открытом мире

The Farm 51 подтвердила свои планы на ближайшие годы. Создатели хорошо принятой Chernobylite больше не намерены развивать World War 3, а вместо этого сосредоточатся на двух других проектах.

Chernobylite вышла на ПК в 2021 году, а в апреле прошлого года разработчики подготовили издания для консолей текущего поколения. The Farm 51 долгое время не подтверждала свои дальнейшие планы, но недавно стали известны некоторые интересные подробности.

The Farm 51 раскрыла свою стратегию до 2026 года — для хорошего старта компания не намерена забывать о Chernobylite, ведь в первой половине 2024 года на рынке дебютирует издание Ultimate, а на рубеже 2024 и 2025 годов игра появится на Nintendo Switch.

Разработчики представили Charnobyfull — это рабочее название проекта, разрабатываемого во «вселенной Chernobylite». Проект станет «постапокалиптической ролевой игрой», действие которой будет происходить в открытом мире. Нам придется дождаться более подробной информации, но авторы уже упомянули, среди прочего, большую свободу игрового процесса, развитие персонажей и сотрудничество — игра может даже получить многопользовательский режим.

The Farm 51 намерена выпустить игру на рынок в 2025 году, а презентация состоится в 2024 году — учитывая, что компания хочет разработать Charnobyfull «до 2026 года», можно предположить, что игра будет доступна в раннем доступе. Игра создаётся на Unreal Engine 5.

Charnobyfull также будет более продолжительным приключением, чем Chernobylite (14-15 часов), что, несомненно, является очень хорошей новостью.

Однако это не конец, ведь The Farm 51 также работает над Wardevil — под этим кодовым названием создается игра, сочетающая в себе два жанра: «военное выживание» и «стелс». В настоящее время проект находится на концептуальной стадии.

В The Farm 51 также подтвердили информацию о World War 3 — компания продала права на ИС и не только получила деньги за бренд, но и получит процент от выручки от продаж игры.